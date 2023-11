Inscrições para o 13º Prêmio IESS são prorrogadas até 22 de outubro

Podem ser inscritos artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso em três categorias com foco na saúde suplementar – Os interessados em participar do 13º Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar terão mais alguns dias para efetivação de inscrição – o processo foi prorrogado até 22 de outubro. As inscrições são gratuitas para submissão de artigos científicos (publicados ou com aceite para publicação) e trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação (especialização, MBA, mestrado ou doutorado).

Os trabalhos devem ser direcionados para uma das três categorias: Economia, Direito e Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde. Além do reconhecimento junto ao setor de saúde suplementar, os inscritos concorrem a R$ 15 mil para os 1º colocados e R$ 10 mil para os 2º colocados em cada categoria. Os orientadores dos trabalhos vencedores receberão R$ 3 mil cada.

A iniciativa do IESS é focada no incentivo à pesquisa e se consolidou nesse segmento no período de mais de uma década, resultando em mais de 60 pesquisas premiadas e algumas centenas de estudos avaliados. “O nosso objetivo, além do incentivo à pesquisa, é possibilitar a participação e abertura de espaço no meio acadêmico, e o mais importante, contribuir com o desenvolvimento e inovação da saúde suplementar”, afirma o superintendente executivo do IESS, José Cechin.

A ação também está com inscrições abertas para exibição de pôsteres de trabalhos. Nesta modalidade, serão aceitos trabalhos de graduação (nível universitário), nas mesmas áreas já citadas, mas não contam com premiação em dinheiro. A sessão conta com ISSN (International Standard Serial Number), número que pode ser incluído ao currículo Lattes de pesquisadores para comprovação de apresentação de estudos em espaços acreditados.

Inscrições

As inscrições para o 13º Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar e para exibição de pôster são gratuitas e vão até 22 de outubro. Cada candidato pode inscrever apenas um trabalho ao prêmio, porém múltiplos pôsteres. Acesse iess.org.br/eventos e, em seguida, clique em Prêmio IESS.

Regulamento geral do 13º Prêmio IESS – clique aqui:

Sobre o IESS

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) é uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo de promover e realizar estudos sobre saúde suplementar baseados em aspectos conceituais e técnicos que colaboram para a implementação de políticas e para a introdução de melhores práticas. O Instituto busca preparar o Brasil para enfrentar os desafios do financiamento à saúde, como também para aproveitar as imensas oportunidades e avanços no setor em benefício de todos que colaboram com a promoção da saúde e de todos os cidadãos. O IESS é uma referência nacional em estudos de saúde suplementar pela excelência técnica e independência, pela produção de estatísticas, propostas de políticas e a promoção de debates que levem à sustentabilidade da saúde suplementar.