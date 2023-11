Roubo de cargas cresce no Brasil e Inteligência Artificial vira aliada no combate ao crime nas estradas

São Paulo e Rio de Janeiro lideram a lista dos estados com maior número de roubos, segundo os dados divulgados pelo documento “Brasil: Relatório Trimestral de Roubo de Carga”, criado pelo Centro de Inteligência da Overhaul – De acordo com os dados divulgados pelo documento “Brasil: Relatório Trimestral de Roubo de Carga”, criado pelo Centro de Inteligência da Overhaul, o Brasil registrou 17.230 roubos de mercadorias transportadas entre janeiro e julho deste ano. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número representa um aumento de 5,5%. São Paulo e Rio de Janeiro lideram a lista dos estados com maior número de roubos.

Sendo assim, empresas estão investindo na Inteligência Artifical como uma aliada no combate ao crime nas estradas, como é o caso da T4S Tecnologia.

A empresa desenvolveu um sistema de segurança inédito no Brasil que utiliza Inteligência Artificial para impedir roubos de cargas nas estradas. Batizado de Anjos da Carga, ele possui um sistema de câmeras com transmissão de imagens 360˚, em tempo real, com a capacidade de detecção de armas, pessoas através de reconhecimento facial, leitura das placas dos veículos próximos ao caminhão/furgão protegido pelo sistema.

Após dois anos dedicados à pesquisa, desenvolvimentos e testes, o lançamento da solução se deu há pouco mais de um mês, quando começou a operação dos Anjos da Carga em parceria com a FedEx. Na sequência, a empresa começou um piloto com a Profarma, no Rio de Janeiro, e com a empresa Forteseg, no interior de São Paulo.

Durante o mês de lançamento, foram entregues 50 equipamentos móveis dos Anjos da Carga totalmente operacionais, os quais estão sendo utilizados conforme a agenda dos clientes.

A Inteligência Artificial proporciona um sistema de alertas inéditos, como por exemplo: suspeita de perseguição, placa adulterada, veículo roubado próximo, veículo inimigo, movimento suspeito, invasão de cabine e imagens violadas.

As imagens são transmitidas em tempo real para a plataforma digital desenvolvida pela T4S. Os usuários/clientes têm acesso completo a esse software onde imagens e um conjunto de alertas inéditos para prevenção ao roubo de cargas são recebidos de forma contínua. As imagens são armazenadas na nuvem e estão disponíveis “online” pelo período mínimo de uma semana. Nesse intervalo de tempo, o usuário pode fazer downloads do conteúdo desejado. Períodos maiores de armazenamento “on line” podem ser contratados.

A transmissão das imagens é sempre em tempo real, permitindo o monitoramento pelo Gestor de Risco. O envio automático dos alertas gerados pela Inteligência Artificial é o grande destaque e diferencial da solução, uma vez que trazem ao profissional de GRIS uma situação de risco imediatamente, com alerta sonoro e visual com recurso de imagem, viabilizando, por exemplo, a imobilização imediata do veículo e o disparo de uma sirene local.

O sistema já identificou algumas situações de potencial risco, mas a principal delas tratou-se um carro de passeio roubado próximo do veículo protegido pela solução Anjos da Carga.

Com o alerta gerado pela Inteligência Artificial na tela do Software, o operador avaliou que o veículo protegido não estava sendo seguido, de fato. Caso o carro roubado tivesse sua condução alterada para comportamento de perseguição, o operador poderia agir imediatamente, disparando sirene local que informa a chegada da polícia e o Bloqueio do veículo de transporte, através do Imobilizador T4S, que opera de forma integrada com o Anjo da Carga, sendo parte integrante da solução.

O poder disruptivo que essa inovação traz aos Gestores de Risco, tem potencial para revolucionar o mercado de proteção, uma vez que provê alertas, até então, inéditos e impossíveis de serem identificados de maneira remota, automática e com pronta resposta de sirene e bloqueio veicular pré-programados. Muito mais do que apenas monitoramento, as informações e ações geradas de forma autônoma por meio do uso de inteligência artificial, elevam a proteção de vidas e cargas.