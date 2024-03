Wiz Corporate anuncia Juliana Rezende como nova Diretora da Vertical de Óleo e Gás

A Wiz Corporate, unidade de negócios do grupo Wiz Co (B3: WIZC3) dedicada à distribuição de seguros e produtos financeiros ao mercado B2B, anuncia a chegada de Juliana Rezende como diretora da nova vertical de Óleo e Gás. Além disso, a executiva também estará à frente da regional do Rio de Janeiro. Com amplo conhecimento do setor de seguros e especialização em riscos relacionados a O&G (Oil & Gas), P&I (Protection & Indemnity) e D&O (Directors and Officers), Juliana teve passagens por empresas como Horiens, Constellation, Enauta, Marsh e JLT.

“Junto com as duas funções que estou assumindo, vêm novos desafios que me deixam bastante motivada. Estou certa de que minha experiência ajudará a Wiz Corporate a alcançar resultados ainda melhores”, afirma Juliana.

“Juliana Rezende é uma profissional competente, tem boas habilidades em lidar com riscos internacionais e conhece bem as legislações específicas da área. Estamos muito contentes com essa adição ao time”, comemora Anderson Romani, Diretor Executivo da Wiz Corporate.

Sobre a Wiz Corporate

A Wiz Corporate trabalha com mais de 50 seguradoras, oferecendo as melhores condições do mercado, de acordo com as necessidades de cada cliente corporativo. Realiza atendimento técnico e customizado para ajudar a entender riscos e proteger negócios contra prejuízos causados por eventualidades e imprevistos. Dispõe de mais de 50 produtos para empresas da construção civil, rural e industrial.