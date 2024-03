Rodobens patrocina corrida inclusiva em São José do Rio Preto

A iniciativa valoriza e promove por meio do esporte a participação e a integração de pessoas com deficiência na sociedade – A Rodobens vai patrocinar a Corrida de Inclusão Instituto Unimed, que acontece no dia 24 em São José do Rio Preto (SP). O evento, considerado uma das maiores corridas de rua da região, tem como objetivo promover a inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte. A marca também estará presente com um carro madrinha, Corolla Cross, acompanhando o trajeto, e levará a nova Hilux SRX Plus e Corolla Sedan para exposição.

O patrocínio reafirma o compromisso da Rodobens com as iniciativas ESG (Ambiental, Social e de Governança) e demonstra o empenho da marca em promover a saúde e o bem-estar de clientes e parceiros, além de contribuir para o desenvolvimento da comunidade local.

Atletas de todas as categorias, profissionais ou amadores, terão a oportunidade de escolher entre percursos de 5 km e 10 km na modalidade corrida. Também haverá uma caminhada com percurso livre e a Corrida Kids, destinada aos pequenos esportistas.

O evento oferecerá uma estrutura completa para os participantes e a Rodobens estará presente distribuindo água e kits de castanhas para os inscritos. A largada e a chegada da prova ocorrerão na Praça José Gerosa (Praça do Vivendas). As inscrições são gratuitas para pessoas com deficiência e maiores de 70 anos e podem ser realizadas no site oficial do evento: https://www.corridadeinclusao.com.br/.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP) presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.