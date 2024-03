Sabemi investe em capacitações para uso da inteligência artificial

Atenta às transformações do mercado, seguradora vem promovendo webinars e eventos para incentivar o conhecimento e a boa utilização das ferramentas de IA – No mercado de seguros, a inteligência artificial emergiu como uma ferramenta transformadora, revolucionando processos tradicionais e impulsionando a eficiência operacional e a tomada de decisões. Com algoritmos avançados de aprendizado de máquina e análise de dados, as seguradoras podem automatizar tarefas rotineiras, como avaliação de riscos e precificação de apólices, reduzindo erros, agilizando processos e contribuindo para o desenvolvimento do setor.

Atenta a este cenário, a Sabemi Seguradora vem criando diversas iniciativas de educação e conscientização sobre o uso das ferramentas de IA. Palestras, webinars e cursos, além da criação de um Comitê Multidisciplinar para fomentar a boa utilização dos recursos, foram algumas das ações implementadas pela companhia nos últimos anos. “Existem muitos programas de inteligência artificial que podem contribuir para que nossas entregas sejam cada vez melhores para os nossos segurados. Mas, para que isso aconteça, é importante que nossas equipes saibam fazer o melhor uso possível dessas ferramentas”, explica a diretora executiva de Planejamento Estratégico e Compliance da Sabemi, Eliana Schwingel Diederichsen.

Dentre essas iniciativas, estão a série de webinars de mentoria desenvolvida em parceria com a Startse Escola Internacional de Negócios; o workshop IA Generativa para Lideranças da Empresa realizado pela Microsoft e Amazon; a elaboração de um ebook sobre a temática e as pílulas de conhecimento enviadas semanalmente para todos os colaboradores da companhia. Outra ação foi o Ciclo de Palestras lançado em 2023 como parte das comemorações dos 50 anos da companhia, que trouxe a Porto Alegre (RS) o publicitário e especialista em transformação digital Walter Longo. “Todas essas iniciativas vêm gerando um resultado altamente positivo para nossas equipes, que estão ficando cada vez mais atentas às novas tecnologias e às possibilidades de utilização no mercado de seguros”, destaca Eliana.

Sobre a Sabemi Seguradora

A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi, que há 50 anos atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de um milhão e meio de segurados. Presente em todo o Brasil, a Sabemi conta com sucursais e canais digitais, além de 300 Corretores cadastrados. Dentre os seus principais reconhecimentos, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.

Eliana Schwingel Diederichsen, diretora executiva de Planejamento Estratégico e Compliance da Sabemi,