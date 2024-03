Akad promove Imersão 360° em RC Profissional para capacitar corretores

Aulas online em tempo real vão colocar profissionais parceiros em contato com especialistas da seguradora para conhecer detalhes do produto e oportunidades em E&O – A Akad Seguros promove, na próxima terça e quarta-feira, (19 e 20/03) uma imersão para corretores interessados em conhecer oportunidades e tendências do mercado de Responsabilidade Civil Profissional (RC Profissional). A companhia convocará alguns de seus maiores especialistas para aulas 100% online, com conteúdo exclusivo e oportunidade de esclarecer dúvidas em tempo real. A transmissão começa sempre a partir das 20h pelo canal do YouTube da Akad. As inscrições são gratuitas pelo link.

Estão confirmados nomes como Bruno Mascarenhas, Head de RC Profissional e Produtos Digitais da Akad e Erika Park, Coordenadora de RC Profissional. A apresentação ficará a cargo de Cintia Santos, analista de estratégias comerciais. Os corretores participantes terão suas dúvidas respondidas em tempo real e receberão um certificado de participação.

“A imersão E&O 360° vai ajudar e muito os corretores a entender mais sobre o produto e como oferecê-lo aos segurados. Uma das grandes dificuldades que nós percebemos é o pouco conhecimento do segurado sobre os riscos cobertos e a sensação de que ele não precisa, já que ele nunca cometeu um erro”, explica Mascarenhas “Mas é super importante ressaltar que o seguro não cobre só o erro, mas também casos de reclamação infundada, ou seja, o profissional pode não ter cometido equívocos, mas a pessoa ainda assim abre uma reclamação. E nós da Akad estamos aqui para proteger e dar tranquilidade para que esses profissionais possam trabalhar”, completa o executivo.

De acordo com Erika Park, iniciativas como a Imersão 360° reafirmam o compromisso da Akad em atuar ao lado dos corretores, contribuindo efetivamente para a melhoria da performance de venda dos parceiros. “A imersão em RC Profissional descomplicará temas como a dificuldade para entender definições, coberturas e até como o seguro se aplica em questões práticas”, explica a executiva. “O RC Profissional da Akad traz o produto de forma prática e descomplicada para o nosso dia a dia. Com mais de 40 atividades de aceitação na ponta, juntamos inovação com subscrição para que os nossos parceiros possam fazer mais!”, enfatiza Erika.

As imersões 360° vêm se tornando habituais na agenda da seguradora digital, que encara a conexão entre corretores e especialistas como um momento fundamental para ouvir sugestões e gerar novas oportunidades de negócio. Até o momento, os parceiros participaram de eventos direcionados ao seguro de Transportes, Bike e Cyber, além do Seguro Conectado, uma imersão sobre estratégias de venda e marketing no ambiente digital.

SOBRE A AKAD SEGUROS

