CVG-RJ apresenta as novidades da Sabemi durante café da manhã

Na próxima quarta-feira, dia 20 de março, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) convida para um café da manhã onde serão apresentados os produtos e as novidades da Sabemi Seguradora. No café, que acontecerá na sede do CVG-RJ, estarão presentes como palestrantes da Sabemi, seguradora com 50 anos de mercado e presente em todo Brasil, Thiago Muniz Schmidt, Gerente Nacional Afinidades e Janaina de Almeida Serra, Gerente Nacional Varejo.

O evento é gratuito e as vagas são limitadas.

Para se inscrever acesse: www.cvgrj.rds.land/cvgrj-eventos

Serviço:

Evento: Café da Manhã com a Sabemi – Apresentação dos Produtos da Seguradora

Data: 20 de março, quarta-feira

Horário: 9 horas

Local: Sede do CVG-RJ

Endereço: Rua da Quitanda, 159/ 12º andar – Centro -Rio de Janeiro

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.