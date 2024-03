Bradesco Vida e Previdência lança campanha que destaca os benefícios do seguro em vida

Filme apresenta o seguro de vida como importante ferramenta de planejamento Financeiro, com coberturas e benefícios para uso em vida

Confira o filme:

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, apresenta sua nova campanha institucional. Focada nos diversos benefícios do seguro de vida, a proposta é chamar a atenção, de forma bem-humorada, para as coberturas e os benefícios que abrangem toda a família e que podem ser utilizadas em vida pelo segurado.

Para Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, a campanha reforça o compromisso do Grupo em ampliar a cultura do seguro e destaca a tranquilidade que o produto pode oferecer para quem se planeja.

“Um dos nossos papéis como seguradora é levar informações para ajudar as pessoas em seu planejamento familiar, e essa campanha da Bradesco Vida e Previdência busca tangibilizar, de forma bem-humorada, os benefícios em vida do seguro e motivar a reflexão de que sempre é tempo de pensar na segurança financeira de toda a família”, explica o executivo.

Já Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, enfatiza que a iniciativa vai ajudar a desmistificar o uso do seguro de vida apenas em casos de morte do segurado. “Mais do que um auxílio importante no momento do falecimento, hoje, o seguro de vida oferece uma série de coberturas e benefícios que podem ser utilizados em vida, inclusive em momentos delicados como no diagnóstico de uma doença grave ou de desemprego. Essa é a mensagem que queremos transmitir”, pontua Castello.

Como carro-chefe da campanha, o Vida Viva Bradesco, reconhecido no Innovation in Insurance Awards 2022, concedido pela EFMA – Accenture aos produtos mais inovadores do mercado segurador no mundo, oferece soluções personalizáveis, ajustadas às reais necessidades do cliente. Entre os diferenciais que serão destacados na ação estão seguro-viagem, assistência pet, perda de renda por desemprego, assistência funeral e assistência residencial.

A campanha será veiculada em TV aberta e fechada, além de contar com banners de mídia, anúncios em jornais e revistas, redes sociais e outros formatos, como streaming.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.