Wiz Concept, empresa do Grupo Wiz Co, participará do Fintech Revolution Xperience

Evento realizado pela StartSe, que acontece em São Paulo no próximo dia 29, abordará A Nova Era dos Bancos Digit[AI]s – A Wiz Concept, unidade de negócios do Grupo Wiz Co (B3: WIZC3) que fornece soluções e serviços para outras empresas do mercado de seguros, estará presente no Fintech Revolution Xperience, encontro promovido pela StartSe no dia 29 de maio, no Pro Magno, em São Paulo, das 9 às 18h.

No evento, que abordará A Nova Era dos Bancos Digit[AI]s, o objetivo principal da Wiz Concept é se posicionar em relação às inovações tecnológicas e financeiras que estão transformando o setor. Como uma empresa Full Solutions especializada em seguros e crédito, a unidade busca explorar as oportunidades proporcionadas pelo mercado digital, além de adquirir conhecimento nas áreas de transformação digital do mercado, Inteligência Artificial e personalização avançada.

“A participação no Fintech Revolution 2024 é crucial para a Wiz Concept, pois nos permite estar inteirados das inovações financeiras e tecnológicas. O evento oferece uma plataforma única para estabelecer novas parcerias estratégicas e incorporar as melhores práticas do mercado, garantindo que seguimos oferecendo soluções de seguro e crédito cada vez mais precisas e eficientes para nossos clientes”, explica Carlos Campelo, Coordenador de Estruturação da Wiz Concept.

Ao se reunir com os principais nomes do mercado financeiro do Brasil e do mundo, a Wiz Concept pretende não só fortalecer soluções estratégicas e identificar novas tendências, mas também estabelecer novas parcerias que potencializem suas capacidades e ampliem seu alcance no mercado. Colaborações que serão fundamentais para desenvolver produtos inovadores, integrar tecnologias e oferecer soluções cada vez mais precisas e eficientes aos clientes.

A Fintech Revolution Xperience terá 10 horas de conteúdos inéditos no Brasil e contará com mais de 40 speakers nacionais e internacionais. “Estaremos reunidos com os principais nomes do mercado financeiro do Brasil e do mundo, para discutir os caminhos e soluções do setor para 2024. É uma ótima ocasião para fortalecer a nossa marca, além de termos a oportunidade de networking, fazer negócios e assistir conteúdo de qualidade, em um único evento”, afirma Carlos Campelo.

Entre os temas abordados estão Transformação Digital no Mercado Financeiro; Novos Modelos de Negócio e Concorrência; Regulação e Compliance; BNPL (Buy Now Pay Later) corporativo; Real Digital (Drex) e Open Finance; Personalização Avançada; Segurança, Soluções Integradas; e IA, Machine Learning e Sustentabilidade.

Sobre a Wiz Concept

Com mais de 600 colaboradores, a Wiz Concept é uma casa de soluções especializada nos mercados de seguros e crédito. Ela fornece serviços estratégicos de alta qualidade e soluções tecnológicas inovadoras a empresas parceiras, permitindo que elas mantenham o foco em seus negócios.