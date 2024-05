Bradesco Vida e Previdência lança manual para corretores

Material aborda os principais processos para comercialização de Seguro de Vida e Seguro Viagem da companhia – A Bradesco Vida e Previdência acaba de lançar o Manual Unificado do Corretor, para auxiliar esses profissionais com os processos de cotação, comercialização e atendimento aos clientes de Seguro de Vida e Seguro Viagem. O conteúdo, que unifica os guias de procedimentos operacionais, tornando o dia a dia mais ágil e eficiente, está disponível no Portal de Negócios, assim como outros materiais de apoio.

De maneira didática e objetiva, o manual traz desde informações sobre cadastro e canais de suporte ao corretor até explicações sobre o Portal de Negócios e orientações sobre os status das propostas, abordando, também, produtos, Portal do Segurado e App Bradesco Seguros.

“O Manual Unificado reforça nosso compromisso de oferecer instrumentos para ajudar os corretores a ampliar suas oportunidades de venda, em especial nos segmentos de Seguro de Vida e Seguro Viagem”, destaca Ricardo Ferraz, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência.

Elaborado com base em insumos fornecidos por parceiros de negócios da Bradesco Vida e Previdência, o material também representa uma valiosa ferramenta de pós-venda, com informações sobre manutenção e renovação da apólice, sinistros e resgates, entre outros temas.

“É importante destacar que esse manual faz parte do conjunto de iniciativas que vêm sendo direcionadas a corretoras e assessorias desde a reestruturação comercial da companhia, incluindo eventos e encontros por todo o país, para intensificar ainda mais a sinergia com esses parceiros”, completa Ferraz.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Ricardo Ferraz, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência.

Ricardo Ferraz, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência.