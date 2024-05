EZZE Seguros reune imprensa especializada em São Paulo para apresentar novas ações

Empresa está investindo na divulgação e popularização da marca – Em um café da manhã realizado hoje (23.05) na sede da companhia, em São Paulo, Cláudio Vale, Ivo Machado, Diego Azevedo, Juliana Fonseca, Richard Vinhosa e Gabriel Bugallo, diretores da EZZE Seguros, receberam jornalistas da imprensa especializada do mercado de seguros para falar sobre os novos projetos da seguradora. Além de destacar o patrocínio do Corinthians, informaram que serão lançados novos produtos no segmento de massificados. Um deles é o Seguro de Automóvel para pessoas físicas, que já conta com o suporte de uma empresa de Assistência 24 Horas. Trata-se da Resolve Assist, empresa independente, criada pelo grupo de investidores da EZZE. Conforme a companhia, a Resolve Assist, que é “comandada” pela executiva Marusia Gomez, que conta com mais de 25 anos de atuação no mercado de seguros e assistências 24 horas e foi CEO de uma empresa multinacional no Brasil por 10 anos, atenderá inicialmente as demandas do Seguro Automóvel e em todas as linhas de serviços e assistências. Durante a reunião, os executivos da seguradora informaram que vem mais novidades por aí…

Cláudio Vale, Ivo Machado, Diego Azevedo, Juliana Fonseca, Richard Vinhosa e Gabriel Bugallo