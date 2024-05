Hero Seguros reforça equipe com contratação de novo Diretor Médico

Chegada de Dr. Eduardo Zincone tem o objetivo fortalecer e agilizar o atendimento médico aos clientes e marca nova fase da insurtech que já investiu mais de R$ 5 milhões em time de assistência e tecnologia – Referência em inovação no setor de seguros-viagem, a Hero Seguros acaba de anunciar a contratação do Dr. Eduardo Zincone como novo Diretor Médico. A iniciativa chega em um momento de crescimento expressivo da empresa, que já investiu mais de R$5 milhões em assistência própria e tecnologia, e visa fortalecer e agilizar o atendimento médico aos clientes, desde a triagem até a liberação de procedimentos e acompanhamento dos casos.

Com vasta experiência na área médica, atuando no Hospital das Clínicas desde 2008 e coordenando UTIs em diversos hospitais, Dr. Eduardo Zincone também é sócio da Humanitar Serviços de Saúde, Grupo que presta serviços médicos humanizados, de alta qualidade técnica e com segurança plena na assistência ao paciente.

Para Guilherme Wroclawski, Co-CEO e cofundador da Hero Seguros, a chegada do médico é motivo de muito entusiasmo e chega para reforçar o movimento da empresa que vem estabelecendo um novo marco de eficiência no mercado de seguros. “Estamos muito felizes em ter o Dr. Eduardo se juntando à nossa equipe. Sua experiência e expertise serão fundamentais para fortalecermos ainda mais nosso compromisso com a excelência em atendimento médico aos nossos clientes tornando a experiência mais rápida, eficaz e diferenciada.”, comenta.

A chegada do novo executivo reforça ainda os investimentos realizados pela companhia, que já investiu mais de R$ 5 milhões para ampliar o seu time de assistência e possui uma parceria estratégica com o Hospital Israelita Albert Einstein. Além disso, a empresa desenvolveu um software próprio que permite o reembolso em menos de 48 horas, estabelecendo um novo padrão de eficiência no mercado de seguros.

“Nossa política de reembolso agora é processada em uma média de apenas 48 horas, o que significa uma velocidade 15 vezes mais rápida que o mercado. Pretendemos inovar ainda mais, pagando nossos reembolsos em um tempo recorde de 24 horas.”, destaca Guilherme.

Atualmente a empresa realiza mais de 1.200 atendimentos de reembolso por dia e detém 8% do market share do setor. A agilidade e eficiência da empresa são diferenciais competitivos destacados, especialmente em um mercado que valoriza a rapidez nos reembolsos. Para se ter uma ideia, segundo uma pesquisa da Susep, 75% dos segurados brasileiros consideram o prazo de reembolso um fator crucial na escolha de um plano de seguro.

Pensando nisso, a Hero Seguros também implementou uma solução omnichannel que integra diferentes canais de atendimento, facilitando a comunicação e melhorando a experiência do cliente.

“Estou entusiasmado em me juntar à Hero e contribuir para aprimorar ainda mais o atendimento médico dos clientes. Sei que a saúde é algo que os clientes se preocupam quando contratam um seguro-viagem. O nosso foco é exatamente garantir um suporte rápido, eficiente e personalizado, tornando a experiência positiva e indicando a melhor solução para cada cliente.”, conclui o Dr. Eduardo Zincone, novo Diretor Médico da Hero Seguros.

Sobre a Hero Seguros

Insurtech disruptiva especializada no mercado digital de seguros de viagem, a Hero Seguros foi fundada em março de 2022 por Raphael Swierczynski e Guilherme Wroclawski, profissionais com mais de 20 anos no mercado segurador e digital, e já conta com números expressivos. Com uma base de clientes de mais de 1 Milhão de clientes segurados e uma média de 70 mil bilhetes emitidos por mês, a empresa atua como uma MGA (Managing General Agent) em um modelo de negócios B2BC disruptivo, desburocratizando o acesso aos seguros viagem, tornando o processo mais rápido e personalizado.