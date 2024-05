Centauro Seguradora lança novas coberturas para ampliar proteção em vida

Podem ser contratadas, opcionalmente, proteção contra Invalidez Funcional Permanente Total por Doença Autônoma (IFPDA) e Diária por Internação Hospitalar (DIH) – Com o objetivo de ampliar a segurança e a proteção dos seus clientes durante a vida, a Centauro Seguradora, uma das principais seguradoras de vida do Brasil, adicionou ao seu portfólio de seguro de vida individual as coberturas de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença Autônoma (IFPDA) e Diária por Internação Hospitalar (DIH) como opções.

“Esta nova oferta amplia a proteção em vida, alinhando-se com um dos propósitos da Centauro, que já possui um amplo portfólio de coberturas, incluindo Risco Cirúrgico e Doenças Graves, atendendo às necessidades específicas de cada momento da vida”, afirma Ricardo Iglesias Teixeira, CEO da Centauro Seguradora.

Diferenciais das coberturas

A cobertura IFPDA garante o pagamento de uma indenização em caso de invalidez funcional permanente total do segurado, que resulte na perda da sua autonomia. Regina Hoinatski, diretora de Produtos, esclarece que a Centauro já oferece a cobertura IFPD em seu portfólio, porém, neste caso, a indenização é uma antecipação do capital de Morte, sendo necessário contratar de forma conjunta com esta cobertura. “A IFPD autônoma (IFPDA), por sua vez, não foi precificada como antecipação da Morte e pode ser contratada com qualquer uma das garantias básicas, flexibilizando assim a contratação e ampliando as opções para o cliente”, explica.

Completando a proteção, a cobertura de DIH foi pensada para oferecer apoio financeiro durante os períodos de internação hospitalar. “Essa cobertura assegura o pagamento de um valor diário ao segurado para cada dia de internação decorrente de acidente ou doença, observando-se a franquia e a carência, exceto nos casos de riscos excluídos”, explica a diretora.

Com essas novas opções de cobertura, a Centauro Seguradora reafirma seu compromisso em oferecer soluções que não apenas asseguram o futuro, mas também proporcionam tranquilidade e apoio financeiro no presente, adaptando-se às diversas necessidades dos seus clientes.

Ricardo Iglesias Teixeira, CEO da Centauro Seguradora