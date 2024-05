Blipay escolhe 180 Seguros como seguradora parceira para lançar oferta exclusiva de seguros

O Seguro contra Acidentes pessoais, que custará a partir de R$ 4,20, deve estar disponível a partir de junho no app da Blipay – A 180 Seguros, seguradora tech, e Blipay , fintech com foco na oferta de adiantamento de salários, anunciam uma parceria para o lançamento de um Seguro de Proteção contra Acidentes Pessoais integrado na jornada de cliente. O seguro será comercializado no app da Blipay e a parceria une duas empresas com DNA de tecnologia com o objetivo de universalizar o acesso a seguros e serviços financeiros no Brasil.

A Blipay, startup que nasceu em 2022, atua com o propósito de empoderar as pessoas e reinventar a maneira com que elas se relacionam com o dinheiro. Na Blipay, o cliente tem acesso à antecipação de sua renda independente dos ciclos salariais das empresas e pode resolver emergências de maneira imediata, como pagar as suas contas em dia ou mesmo cobrir despesas extras imprevistas que acontecem ao longo do mês.

Com a parceria com a 180 Seguros, a fintech integrará a oferta de seguros de proteção contra acidentes pessoais na jornada de solicitação de empréstimo via app. A partir de agora, os clientes da Blipay poderão contratar um seguro que garante uma indenização de até R$5 mil para o segurado ou para a sua família e reembolso de até R$2.000 para auxílio funeral, em caso de morte acidental ou invalidez permanente total por acidente. Além disso, ainda concorrerão a sorteios semanais no valor de R$ 10 mil. A Blipay também pretende incluir ofertas com indenizações maiores para clientes que busquem uma proteção adicional.

“O seguro será oferecido de maneira conjunta com a antecipação de salário, trazendo maior segurança financeira para as famílias e fortalecendo nosso compromisso de oferecer soluções simples, seguras e de fácil contratação para os trabalhadores brasileiros”, afirma Rodrigo Nakaura, co-fundador da Blipay. “De uma perspectiva de tecnologia, a facilidade da integração via API única e a robustez da solução para distribuição de seguros em larga escala foram cruciais na escolha da 180 Seguros como nosso parceiro para esse produto”, adiciona Carlos Nascimento, co-fundador da Blipay.

“A missão da 180 Seguros é desenvolver a melhor plataforma para empoderar empresas a comercializarem seguros no Brasil. Criamos um produto customizado para as necessidades dos clientes de cada parceiro e que, em menos de um mês, já está integrado na jornada de solicitação de empréstimo no app Blipay. Estamos muito confiantes de que esta parceria será um grande sucesso.”, afirma Mauro Levi D’Ancona, CEO da 180 Seguros.

Com a parceria, a Blipay se une a um grupo grande de fintechs que escolheram a 180 Seguros como seguradora parceira, que reúne Open Co (Geru e Biz Capital), Solfácil, XP/Paketá, Condolivre, entre outros players de renome no mercado.

180 Seguros: a seguradora preferida das fintechs e instituições financeiras

Fundada em 2020 por Mauro Levi D’Ancona e Franco Lamping, a 180 Seguros levantou mais de R$220 milhões em rodadas de investimentos com investidores nacionais e internacionais para desenvolver um portfólio completo de seguros e tem projeções de se tornar a seguradora líder no segmento de fintechs até o final de 2024. Entre os diferenciais da seguradora estão a integração tech simplificada através de API única e a ferramenta de precificação dinâmica que permite aos parceiros realizarem testes A/B para diferentes níveis de preços, maximizando a conversão de vendas, além de um time de especialistas em construção de jornadas dedicado para atendimento dos parceiros desde a etapa de definição do produto.

Sobre a Blipay

Fundada em 2022 por Felipe Ziliotti, Rodrigo Nakaura e Carlos Nascimento, a Blipay é uma empresa de tecnologia financeira, especializada em soluções de antecipação de salário no modelo B2C. A plataforma permite que os trabalhadores brasileiros acessem uma parte dos seus salários antes do dia de pagamento, proporcionando um suporte adicional e promovendo o bem-estar financeiro.

Mauro Levi D’Ancona, CEO da 180 Seguros.