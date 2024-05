Bradesco Seguros anuncia novidades para Seguro Auto

Seguradora passa a oferecer franquia super reduzida e cobertura valor de indenização de veículos 0 Km por um ano – A Bradesco Seguros acaba de anunciar novidades para seu Seguro Auto. A partir do dia 20 de maio, os clientes poderão contratar franquia super reduzida e também a cobertura valor de indenização de 0Km por um ano.

A franquia super reduzida corresponde a 25% da obrigatória. “O principal benefício desta nova facilidade é o valor menor da participação do segurado em um sinistro de perda parcial”, destaca Eduardo Menezes, Superintendente Executivo de Produto Auto da Bradesco Seguros.

Além da redução da franquia, a Bradesco Seguros também ampliou a cobertura valor de indenização 0 Km por 365 dias para todos os produtos do Seguro Auto Individual. “A partir de agora, em casos de indenização integral, será possível receber o valor correspondente ao veículo zero km por 1 ano”, afirma Menezes.

O Bradesco Seguro Auto oferece diversos tipos de coberturas e serviços para os casos de acidentes, alagamentos e o/ou roubo/furtos, com total assistência para quem dirige, para os passageiros e veículos que possam ser atingidos.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até mar/24) em market share de automóveis no mercado e 14,6% (até mar/24) de market share em residencial.

Eduardo Menezes, Superintendente Executivo de Produto Auto da Bradesco Seguros.