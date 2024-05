A Notro moderniza a gestão operacional da assistência 24 horas

Com tecnologia de ponta e uma arquitetura que permite incluir novas funcionalidades, a sua plataforma veio para revolucionar e descomplicar, oferecendo autonomia para seguradoras, montadoras, empresas de assistências e prestadores de serviços – Em pouco tempo, a Notro tem conquistado o mercado de assistência 24 horas, com uma ferramenta que nasceu para agilizar e modernizar a gestão desses serviços, proporcionando total independência para as empresas gerenciarem suas operações e se conectarem com os seus prestadores de serviços no Brasil e no exterior. A startup foi criada em 2023 e já transaciona mais de 5.000 atendimentos por mês, movimentando aproximadamente R$ 2,5 milhões, entre prestadores e clientes que utilizam a ferramenta. Conforme conta o fundador da Notro, Ricardo Alexandre, “a criação da plataforma surgiu para solucionar diversos problemas e desafios desse mercado, oferecendo independência para seguradoras, montadoras, empresas de assistências e prestadores de serviços, com o intuito de entregar um serviço de qualidade superior”.

A Notro já está operando nas verticais, Automóvel, Residencial, Funeral e Seguro Viagem. “Incluímos Motos na vertical Automóvel e estamos antecipando para este ano o lançamento da assistência Pet e Cesta Básica”, informa Ricardo Alexandre. Também está nos planos a inclusão do Saúde.

Arquitetura diferenciada e 100% segura

A Notro utiliza uma tecnologia moderna, descomplicada e 100% digital, integrando-se com todos os canais digitais por meio de API’s abertas, com uma arquitetura que permite atualizações e inovações constantes dentro da plataforma, e tudo isso com um investimento acessível.

“A arquitetura é totalmente customizada para atender as necessidades do cliente, fácil de incluir novas funcionalidades, sem perder a velocidade. Tudo isso, utilizando a nuvem da Amazon Web Services, que também permite escalar e trazer um importante nível de segurança para a empresa”, especifica Ricardo Alexandre.

A plataforma está totalmente em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com a segurança da informação. “Ao mesmo tempo em que desenvolvemos o sistema, utilizamos todos os protocolos e procedimentos de proteção de dados recomendados pela LGPD”, valida Ricardo Alexandre.

Velocidade

Outro diferencial que a Notro trouxe para o mercado de assistência foi a velocidade para organizar atendimentos de Funeral e Viagem, que são atendimentos delicados, de forma totalmente digital, mas sem perder a humanização. Na Assistência Funeral, conta Ricardo Alexandre, “enquanto o atendimento é organizado para trazer o melhor acolhimento para o cliente e/ou familiares, todos os itens cobertos no funeral são enviados imediatamente pela internet através do nosso portal para o prestador de serviços, inclusive por celular com a versão responsiva, ou seja, recebe o serviço em qualquer lugar que estiver. A plataforma também aceita upload de documentos que permite enviar diretamente para a seguradora iniciar o processo de sinistro e indenizar mais rápido o cliente. Ou seja, com apenas um único atendimento aceleramos todo o processo do início ao fim.

No Seguro Viagem, compara Ricardo Alexandre, “pelo modelo tradicional, a organização do atendimento é mais lenta para quem acessa a assistência no exterior. Pela nossa plataforma, que foi pioneiro no Seguro Viagem, imediatamente quando o pedido de atendimento do cliente é finalizado, o prestador conectado a qualquer lugar do mundo recebe o pedido de atendimento pela internet, e não por e-mail, que é o modelo executado atualmente. Ninguém faz isso no Seguro Viagem, o que é comum no Automóvel e no Residencial”.

Implementação

O processo de implementação da plataforma também é descomplicado, basta a empresa ter o seu call center, ter ou criar a sua rede de prestadores de serviços. “Nós damos todo este suporte nas configurações, treinamentos internos e para prestadores, para tudo entrar no ar muito rapidamente. Em uma operação grande, por exemplo, a migração pode ser feita por etapas, mas a plataforma está totalmente preparada para escalar rapidamente.”, explica Ricardo Alexandre.

Vale destacar que com a criação de sua própria operação, a plataforma possibilita a todos, que fazem gestão de assistência 24 horas, uma redução considerável nos custos operacionais, entre eles, eliminando a bitributação, duplicação de custos operacionais, ganho de produtividade e redução do custo externo, utilizando roteamento e preferência dos prestadores de forma inteligente. O que costuma representar uma redução de pelo menos 20% das despesas com serviços de assistência 24 horas.

Sobre a Notro

Fundada em janeiro de 2023 por Ricardo Alexandre, o executivo tem três décadas de experiência no setor de assistência 24 horas e seguros, atuou em empresas como Allianz Partners, Minuto Seguros e Europ Assistance, como diretor de Operações. O nome Notro, da expressão “no trouble”, foi escolhido exatamente para remeter a sua missão: oferecer “Assistência sem Apuros”.

Ricardo Alexandre, fundador da Notro