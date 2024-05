Leve Saúde realiza 3ª edição de evento anual para mais de dois mil corretores parceiros

Evento que acontecerá na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca contará com apresentações de nomes como Mumuzinho e Bom Gosto – A Leve Saúde, operadora carioca de planos de saúde, realiza nessa quinta-feira, dia 23 de maio, a partir das 12 horas, um evento exclusivo para dois mil corretores parceiros que se destacaram pela empresa. A 3ª edição do Boteco Leve contará com shows do cantar Mumuzinho, do grupo de pagode Bom Gosto e da bateria da Escola de Samba Império Serrano. O evento acontece na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A segunda edição do Boteco Leve, realizada em 2023

Além das atrações musicais, o evento contará com o lançamento de novos produtos da Leve Saúde e outras novidades que visam impulsionar as estratégias de vendas dos corretores e as inovações da operadora. “A confirmação de quase 2 mil corretores neste grande evento é uma prova do sucesso da Leve Saúde no mercado Carioca e do impacto positivo que estamos gerando. O Boteco Leve é mais uma forma de agradecer e reforçar nossa parceria com esses profissionais incríveis,” comenta Claudio Borges, CSMO da Leve Saúde.

Sobre a Leve Saúde

A Leve Saúde é uma operadora de planos de saúde voltada para pessoas com mais de 45 anos na região metropolitana do Rio de Janeiro que buscam qualidade de vida a preços acessíveis, com opções de planos para pessoas físicas (individual ou familiar) e jurídicas (incluindo MEI). A empresa acredita que Longevidade Mais Saudável é um direito de todos e um objetivo absolutamente realizável. Seu Modelo de Atuação com Digital Health, Atenção Primária à Saúde e Rede Própria promete revolucionar o futuro da saúde carioca. Para mais informações. acesse: www.levesaude.com.br