Wiz Co bate recordes de resultados no 4T23 e mais que dobra EBITDA ajustado, ao alcançar R＄ 172,6 milhões

Segmento de seguros expandiu 43,3% no período e segmento de crédito e consórcios registrou alta de 209,3%; Receita Líquida Consolidada atingiu R$ 268,8 com incremento de quase 50%.

No segmento de Seguros, a Wiz Co alcançou o patamar de R$ 2,8 bilhões em prêmio emitido em 2023, alta de 26,7% sobre 2022 – A Wiz Co (B3: WIZC3), corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, obteve Receita Líquida Consolidada ex Comissões de R$ 268,8 milhões no 4T23, um incremento de 48,8% sobre os R$ 180,7 milhões do 4T22.

No segmento de Seguros, a Receita subiu 43,3% em comparação com o 4T22, alcançando R$ 148,2 milhões. O resultado é atribuído ao desempenho de diversas unidades de negócios do grupo, tais como BRB Seguros e Wiz Corporate, que bateram recordes em emissão de prêmios de seguros e eficiência operacional, gerando ganhos de margem.

Já no segmento de Crédito e Consórcios, o crescimento da Receita Líquida chegou a 209,3%, atingindo R$ 35,0 milhões. Essa marca reflete o primeiro ano completo de operação da Promotiva, gestora exclusiva de correspondentes bancários do Banco do Brasil – que adicionou à Receita Líquida ex Comissões da Companhia R$ 89,9 milhões no acumulado do ano.

Outro destaque do 4T23 é o EBITDA Consolidado Ajustado, que atingiu R$ 172,6 milhões, o maior registro histórico da Companhia, evoluindo 86,2% sobre o mesmo período de 2022. O crescimento do EBITDA foi alcançado também pela uma queda nas despesas operacionais de quase 18% no período.

O Lucro Líquido Ajustado no período foi de R$ 117,5 milhões, um aumento de 71,5% sobre os R$ 68,5 milhões realizados no 4T22. Além disso, o Lucro Líquido da Controladora subiu de R$ 9,8 milhões no 4T22 para R$ 58,2 milhões no 4T23, aumento de 492,6% em doze meses.

“Chegamos em 2024 confiantes do potencial de nossos negócios e otimistas com o cenário macroeconômico e com as perspectivas de aceleração dos nossos resultados. Apoiados em nossas vantagens competitivas, como a tecnologia, continuaremos focados na captura de sinergias, em inovação, no desenvolvimento de novos negócios e na maturação e consolidação de nossas operações”, afirma o CEO, Marcus Vinícius de Oliveira.

UM ANO DE CONQUISTAS

“Ainda que a conjuntura de 2023 tenha sido desafiadora para o mercado de crédito no país, a Wiz Co soube aproveitar as oportunidades em seus canais de atuação e manteve o crescimento em suas Unidades”, completa.

Dentro do segmento de Seguros, a Wiz Co alcançou o patamar de R$ 2,8 bilhões em prêmio emitido, alta de 26,7% sobre 2022. A Wiz Corporate bateu recorde em Receita Bruta, atingindo R$ 102,4 milhões em 2023, uma expansão de 57,3% sobre 2022, e teve prêmio emitido de R$ 493 milhões, alta de 24,6% ante 2022.

A Inter Seguros conquistou a marca de 1,7 milhão de clientes, com crescimento de 41% sobre o ano anterior. Já a unidade Paraná Seguros, em seu primeiro ano completo de operação, emitiu R$ 30,5 milhões em prêmio, com mais de 80% de penetração do seguro na carteira de crédito do Paraná Banco ao final do ano.

No segmento de Crédito e Consórcios, destacam-se os resultados da Promotiva, que comercializou mais de R$ 8,6 bilhões em crédito e consórcios, gerando R$ 90 milhões em receita líquida. Em seu primeiro ano de operação, a Unidade ampliou a presença física com expansão da rede comercial na ordem de 62% e apresentou crescimento consistente em vendas.

Ao longo do ano, foram executadas diversas iniciativas para fortalecer a geração de caixa da Controladora, com destaque para os projetos de eficiência operacional, a readequação do fluxo de pagamentos dos passivos da Companhia e a redução do payout. Essas ações resultaram em uma projeção de caixa mais confortável para a condução dos negócios no curto prazo.

Também merece destaque o avanço em tecnologia, com o lançamento da Plataforma Wiz Pro, que oferece módulos de venda, gestão, operações e engajamento, promovendo maior conectividade entre as operações e os parceiros de negócios, e a obtenção da certificação ISO 27001, que garante a gestão eficaz da segurança da informação, reduzindo riscos e vulnerabilidades da Companhia.

Sobre a Wiz Co

Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,1 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.