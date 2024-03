Susep participa de Webinar de Celebração do Dia do Ouvidor e Dia Internacional do Consumidor

A Diretora Júlia Normande Lins representou a Autarquia no evento realizado pela CNseg – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pela Diretora Júlia Normande Lins, participou do Webinar de Celebração do Dia do Ouvidor e Dia Internacional do Consumidor, que ocorreu nesta quarta-feira, 27 de março e foi organizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

Durante o webinar, Júlia destacou a Política Nacional de Acesso ao Seguro, constante do Plano de Regulação da Autarquia para o ciclo 2023-2024, e lembrou que a Susep, em 2024, assumirá a presidência do Fórum Brasileiro de Educação Financeira. “São iniciativas relevantes para disseminar a importância do consumidor perante o mercado de seguros”. A Diretora lembrou, ainda, do papel essencial que as ouvidorias têm para o setor de seguros: “é um papel de escuta do público externo, sendo um interlocutor entre a sociedade civil e o prestador de serviço ou fornecedor de produto”, concluiu ela.

O evento, que teve como objetivo celebrar os dias do Consumidor (15 de março) e do Ouvidor (16 de março), além da presença da Diretora da Susep, contou com a participação de Emerson Del Re, Diretor de Ouvidoria e de Relações Institucionais da Assurant Seguradora S/A; Sillas Rivelle Jr., Presidente da Comissão de Ouvidorias da CNseg; Ana Paula de Almeida Santos, Diretora de Sustentabilidade e Relações de Consumo da CNseg; Ricardo Morishita, Professor de Direito do Consumidor na Escola de Direito de Brasília; Alessandra Camargos, Gerente de Relacionamento com o Consumidor da FEBRABAN; e Maria Carolina de Oliveira, Presidente da Comissão de Relações de Consumo da CNseg.

