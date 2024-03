Mister Líber Corretora de Seguros completa 30 anos compartilhando conhecimento sobre seguro de vida

Já são mais de 10 mil profissionais impactados através de treinamentos realizados na corretora e em parceria com seguradoras – Neste mês de março, a Mister Líber Brasil Corretora de Seguros completa três décadas de atuação e propósito de ensinar corretores a aprimorar as vendas de seguro de vida.

A empresa foi fundada em 17 de março de 1994 pelos sócios Josusmar Sousa, que aos 27 anos já tinha uma trajetória de 10 anos como agente de seguro de vida na Arias Villanueva (AVS) Seguradora, e sua esposa Simone.

“Na seguradora conheci o seguro de pessoas e, com ele, aprendi a fazer o bem ao próximo. Aprendi que vender seguro de vida é proteger legados, é proteger a família e os inocentes. Também aprendi a formar pessoas para atuar em seguros, a criar produtos para o mercado, a criar soluções, a sanar dores, a solucionar problemas. Criei uma metodologia baseada no meu trabalho anterior de venda de curso de inglês para a área de seguros. Aprendi a trabalhar com equipe de vendas. Aprendi a ter foco em um único produto, que era o seguro de vida”, recorda Josus, como é conhecido.

A corretora nasceu como cativa da AVS Seguradora, mas logo abriu horizontes e, no mesmo ano em que foi fundada, estabeleceu parceria com a companhia Porto para desenvolver a carteira de seguro de vida. “Aceitei o desafio proposto pela gerente Paula Barbuscia que me fez crescer a carteira vida, e não apenas isso, me propiciou ensinar os corretores a vender seguro de vida”, lembra.

“Quando criei a Mister Líber visualizei algo grande, apesar de me encontrar em uma sala alugada de 20 metros quadrados, apenas eu, minha esposa, e um berço onde ficavam os meus filhos Felipe e Gabriela, que na época tinham respectivamente 4 e 2 anos de idade. Mas, para ter sucesso, eu tinha que primeiro parecer grande. Por isso escolhi um local privilegiado na Av. Brigadeiro Faria Lima, lugar nobre em São Paulo, um telefone com final 1000 para ser de fácil memorização, e uma mensagem nas ligações com voz de radialista para passar confiança para o cliente”, conta Josusmar. “Pensar grande e parecer grande fez toda a diferença para me tornar grande”, garante.

Trabalhando com seguros de vida, Josusmar aprendeu a atuar em campo. “Os primeiros 15 dias da corretora foram muito difíceis, recebi muitos ‘nãos’, estive prestes a desistir. Pensei, refleti muito sobre as atitudes que me faziam ser destaque nas outras empresas, e também nas coisas que eu gostava de fazer, como o futebol, por exemplo. Cheguei à conclusão que o entusiasmo era o que me dava destaque, a forma como eu fazia as coisas com alegria. Os melhores resultados no campo foram com entusiasmo, autodisciplina e coragem”.

Com o conhecimento adquirido através do tempo descobriu as estratégias de como solucionar problemas e vender mais seguros de vida. E abriu na corretora cursos para desenvolver outros profissionais no ramo.

Já foram realizados mais de 500 treinamentos sobre seguros de vida na estrutura montada na sede da Mister Líber Corretora de Seguros, em Pinheiros, na capital paulista, que conta com sala de aula, e já são mais de 10 mil profissionais impactados através de treinamentos realizados na corretora e em parceria com seguradoras, principalmente a Porto.

“A Mister Líber se tornou especialista em seguros de Vida Individual. Especialista em desenvolver profissionais brilhantes. Especialista em formar milionários. Sempre cortando as leis da improbabilidade através de metodologia e sistemas de resultado em campo”, afirma Josusmar Sousa.

Aos 30 anos, além da especialização em seguros de vida, a Mister Líber é uma corretora de seguros com experiência e atuação em todos os ramos e tipos de seguros. Também tem forte atuação seguros de vida e Responsabilidade Civil para médicos e dentistas.

Em 2008, a corretora abriu sua primeira filial no Rio de Janeiro, em 2016, em Brasília. A Mister Líber hoje atua por todo o país com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e, em breve, Sul e Nordeste do Brasil. Além de uma operação em New York, visando a proteção de latino americanos residentes nos Estados Unidos.

Com o tempo o Grupo Líber ampliou sua área de atuação, e ampliou atuação nas áreas de Investimentos, Educação, Serviços, Tecnologia entre outros.

Completando a missão de disseminar conhecimento sobre seguro de vida, a sede da Mister Líber abriga também o escritório brasileiro da MDRT (Million Dollar Round Table), associação que reúne especialistas em seguro de vida e planejamento financeiro de mais de 200 países, já foi presidida por Josusmar Sousa e atualmente é liderada pelo filho Felipe Sousa. “Na MDRT damos sequência à missão de levar qualificação para mais profissionais atuarem no fascinante mercado do seguro de vida, e protegerem cada vez mais famílias”, finaliza Josusmar.

Josusmar Sousa, CEO da Mister Liber