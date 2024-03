Resultados anuais da HDI Global no Brasil superaram o desempenho do mercado.

No relatório do ano de 2023, a seguradora HDI Global Seguros S.A. anunciou um crescimento de dois dígitos nas receitas de seguros e uma nova melhoria do índice combinado. Os resultados são apoiados por fortes desempenhos nos ramos de responsabilidade civil e patrimonial, bem como por um crescimento robusto do portfólio de seguros especializados. A sucursal brasileira da HDI Global conseguiu aumentar significativamente a sua carteira de seguros patrimoniais e a oferta de serviços locais em Programas Internacionais para clientes que atuam em nível mundial. Contribuiu, assim, para o resultado global positivo da seguradora industrial multinacional sediada na Alemanha e pertencente ao Grupo Talanx.

“Estamos muito satisfeitos com o crescimento e os resultados obtidos no Brasil pela HDI Global em 2023. O nosso país teve um crescimento do PIB de 3.20%, o Mercado de Seguros cresceu 11.2% nas áreas de produtos que oferecemos – e a HDI Global Brasil superou esse crescimento,” afirma Guillermo León, CEO da HDI Global Seguros S.A.

Em escala mundial, as vendas de seguros da HDI Global cresceram 10% (com ajuste baseado no câmbio de 12%) para € 9,1 bilhões (8,2) no ano fiscal de 2023. Isso significa que a estratégia da área como seguradora industrial global de ser um parceiro na transformação e de prestar um serviço excelente e uma subscrição rentável está claramente compensando. O crescimento é impulsionado, principalmente, pelos seguros patrimoniais e de responsabilidade, o que gerou um bom resultado atuarial, que aumentou para € 770 milhões (574) em razão do aumento das taxas de juros, bem como à baixa frequência e às baixas perdas significativas. Os pagamentos das perdas significativas aumentaram para € 334 milhões (381) e, portanto, estavam dentro do orçamento estimado. O índice combinado do seguro industrial melhorou de acordo, aumentando para 91,5% (93,0). O resultado financeiro e de investimento da subscrição antes dos efeitos cambiais foi de € 11 milhões (169) no ano fiscal de 2023 devido, entre outros, ao nível mais elevado da taxa de juros e à aceitação consciente de perda de vendas ao realocar investimentos com juros baixos em detrimento de investimentos com juros mais altos. O resultado operacional aumentou para € 446 milhões (430) e a contribuição para o resultado consolidado cresceu 13%, totalizando € 351 milhões (311).

Guillermo León apresenta as suas perspectivas para 2024 para a Seguradora no Brasil: “Os desafios serão maiores – mas também o serão as oportunidades para os nossos parceiros. Embora a previsão de crescimento do PIB do Brasil seja de 1.75%, existe otimismo quanto à entrada de mais recursos na economia através de novos projetos de infraestruturas e da renovação da indústria nacional, oferecendo ao mercado segurador mais oportunidades, principalmente para o seguro garantia e de riscos de engenharia.

Neste ambiente de constantes mudanças, atuamos como Parceiros de Transformação dos nossos clientes, oferecendo-lhes um serviço personalizado, rápido e criativo, proporcionando soluções sob medida para os seus negócios. A qualidade da nossa força de trabalho na HDI Global Brasil, bem como as relações de longo prazo com os nossos corretores e clientes, deixa-nos muito otimistas para o crescimento contínuo no Brasil.”

Nota: A HDI Global publica os relatórios financeiros de acordo com as normas internacionais IFRS 17/9.

Enquanto seguradora de segmentos industriais e especializados, a HDI Global SE (HDI) satisfaz as necessidades das PME, empresas industriais, médio mercado e clientes empresariais com soluções de seguros especificamente adaptadas às suas necessidades. Além da posição de destaque da HDI no mercado alemão e no mercado europeu em geral, a empresa tem acesso à sua própria rede mundial HDI Global Network, que abrange mais de 175 países através das suas próprias sucursais estrangeiras HDI, filiais, empresas associadas e parceiros de rede. Atuando como Parceira de Transformação, a HDI Global SE lidera mais de 5.000 Programas Internacionais e oferece aos seus clientes multinacionais uma cobertura compatível em todo o mundo.

A HDI Global SE é a Divisão de Linhas Industriais do Grupo Talanx e tem sido uma seguradora líder há várias décadas. Os cerca de 5.000 funcionários desta divisão geraram receitas de seguros (brutas) de aproximadamente 9.1 mil milhões de euros no ano de 2023 (de acordo com a IFRS 17).

A agência de notação Standard & Poor’s atribuiu ao Talanx Primary Group uma notação de força financeira de A+/estável (forte). A Talanx AG está cotada na Bolsa de Valores de Frankfurt no MDAX.

Guillermo León, CEO da HDI Global Seguros S.A.