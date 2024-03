Grupo Bradesco Seguros patrocina primeira corrida e caminhada Olga Kós no Rio de Janeiro

Evento é dedicado à promoção e inclusão esportiva e social de crianças, jovens e adultos com e sem deficiência – Confirmando o seu propósito de sensibilizar a população para a importância da atividade física na conquista da longevidade, o Grupo Bradesco Seguros patrocina a ‘Corrida e Caminhada pela Inclusão – Olga Kos’. Realizada pelo Instituto Olga Kós, terá sua primeira edição em 31 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, a partir das 8h, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

O evento tem o objetivo promover a inclusão esportiva e social de crianças, jovens e adultos com e sem deficiência de áreas de alta vulnerabilidade social. A ação contará com a presença das influenciadoras Samanta Quadrado e Fernanda Honorato, que vão ser as madrinhas da corrida, ambas com síndrome de down e estão sempre presentes nas ativações do Instituto Olga Kós.

“O Grupo Bradesco Seguros tem investido há bastante tempo em diversas ações para disseminar o debate em torno da longevidade com qualidade de vida e o patrocínio à iniciativa promovida pelo Instituto Olga é a prova do nosso comprometimento. Dentro desse contexto esportivo, por exemplo, patrocinamos por diversos anos o Circuito da Longevidade Bradesco Seguros, provas de corrida e caminhada aberta à participação de toda a sociedade com o intuito de incentivar diretamente o bem-estar pela prática da atividade física”, destaca Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Segurador.

Já Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente de Marketing do Grupo, salienta a importância de se unir o esporte a causas sociais. “Atividades físicas em geral possuem um grande potencial de socializar pessoas dos mais diferentes perfis. Por meio da corrida e caminhada que estamos apoiando hoje, vínculos são criados e laços fortalecidos. Poder estar junto à iniciativa do Instituto Olga é motivo que muito nos orgulha”, finaliza.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.