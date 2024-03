Grupo Bradesco Seguros lança cursos preparatórios das certificações CPA-10, CPA-20 e CEA para corretores

Plataforma Universeg, que conta com capacitação completa para corretores de seguros, oferece cursos preparatórios para certificações da Anbima – O Grupo Bradesco Seguros passou a disponibilizar, este ano, em sua plataforma Universeg, voltada para o aprendizado dos corretores, cursos preparatórios para as certificações ANBIMA (CPA-10, CPA-20 e CEA) . Essas titulações são essenciais para quem deseja trabalhar no mercado financeiro, especialmente na área de vendas e prospecção de produtos de investimento. No caso do setor de seguros, elas são valiosas para corretores que desejam se destacar no mercado financeiro e oferecer um serviço de qualidade diferenciada aos clientes.

“Com mais esse lançamento, o Grupo Segurador reforça o desejo de tornar a plataforma Universeg cada vez mais completa e relevante, incluindo conteúdos que sejam essenciais para o desenvolvimento dos nossos parceiros de negócios, ampliando e aprimorando seu conhecimento”, diz Valdirene Soares Secato, Diretora de RH, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

Para acessar :

Computador: Portal de Negócios Bradesco Seguros > Meus Treinamentos > Universeg.

Mobile: acesse o Aplicativo do Corretor > Meus Treinamentos > Universeg.