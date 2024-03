Seguradora francesa CNP Assurances investe em projeto para a bioeconomia na Amazônia

O aporte de R$ 2,5 milhões da CNP Assurances em parceria com o Idesam apoiará,pelo menos, 500 famílias amazonenses – A seguradora francesa CNP Assurances, por meio da CNP Seguradora (sua marca própria no Brasil), destinará R$ 2,5 milhões para suporte a iniciativas de negócios de impacto socioambiental no Amazonas, em cinco associações comunitárias da região. Trata-se de um projeto piloto de 12 meses, com projeção de ampliação para os próximos anos. As ações serão executadas pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), organização da sociedade civil, que promove alternativas para fomentar a economia sustentável na região.

O objetivo será promover empreendedorismo e a geração de renda para cerca de 500 famílias amazônicas em produção e manufatura de óleos vegetais, castanhas e movelaria sustentável – além do plantio de mais de 5 mil árvores para restauração de áreas impactadas pela comunidade.

Segundo André Vianna, diretor técnico do Idesam, o objetivo é estruturação de negócios de base comunitária e fortalecimento social das famílias. “Na prática, vamos oferecer assessoria técnica e de gestão para cadeias de valor sustentáveis, fortalecer as organizações na gestão dos negócios e apoiar de maneira mais direta na comercialização dos produtos”, explica.

Para François Tritz, CEO da CNP Seguradora, o apoio parte de um foco de atuação tanto na floresta e seus moradores. “Acreditamos que a conservação passa por apoio a comunidades nas atividades sustentáveis. É difícil pensar em uma floresta preservada sem investir na capacitação e na geração de renda para os moradores da região”, afirma. “Se não houver investimento em mudança da matriz econômica da região, o desmatamento acaba sempre voltando”, completa André Vianna.

“A CNP Assurances é uma empresa especializada em proteger pessoas em suas diversas jornadas de vida. Esse tipo de investimento, em parceria com o Idesam, para promover um futuro mais seguro e sustentável dialoga diretamente com a razão de ser da nossa empresa”, conclui Tritz.

Sobre a CNP Seguradora

A CNP Seguradora faz parte do grupo CNP Assurances, empresa francesa com mais de 170 anos de história e presença em 19 países na Europa e na América Latina. Marca própria do grupo no Brasil, a CNP Seguradora foi lançada em março de 2023, trazendo para a realidade brasileira a visão global “Assegurando um mundo mais aberto”. Por meio de um modelo de multiparcerias, a empresa tem como objetivo oferecer soluções de seguridade que protegem e facilitam as jornadas de vida das pessoas, ampliando o acesso da população aos seus produtos e contribuindo assim para uma sociedade mais justa e inclusiva. Para saber mais sobre a CNP Seguradora, visite www.cnpseguradora.com.br

Sobre o Idesam

O Idesam é uma ONG amazonense com atuação na Amazônia Legal desde 2004 e trabalha pela conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia e suas populações. Possui a qualificação de Organização Social de Interesse Público (Oscip) e possui o reconhecimento como a melhor organização ambiental da Região Norte pelo prêmio Melhores ONGs 2020 e 2023. Recebeu o Prêmio Empreendedor Social 2022, promovido pela Folha de S. Paulo e Fundação Schwab, na categoria ‘Inovação e Meio Ambiente’; e é credenciado como ator da Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas (2021-2030). Para saber mais, acesse: www.idesam.org