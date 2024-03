Rodobens realiza evento com marcas parceiras e pilotos da Copa Truck

Com a presença de Bia Figueiredo e Roberval Andrade, clientes puderam conferir os modelos exclusivos da Mercedes-Benz para esta edição do campeonato – Para firmar sua parceria com grandes marcas presentes na Copa Truck, que teve início neste mês, a Rodobens promoveu, no dia 14, um evento exclusivo para mostrar o design dos caminhões Mercedes-Benz personalizados para os pilotos Bia Figueiredo e Roberval Andrade, patrocinados pelo Consórcio Mercedes-Benz e pela Mercedes-Benz.

O encontro aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde a Rodobens possui revenda de caminhões, ônibus e vans da marca, e onde, também neste mês, foi aberta a temporada de 2024 da Copa Truck. No evento, os clientes tiveram a oportunidade de conhecer em primeira mão os detalhes dos veículos, além de conversar com os campeões da categoria.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP), presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.