VOKAN tem opções de seguro para carros de luxo

Brasileiros, proprietários de carros de luxo, desistem de seguro por conta do alto custo das apólices, mas a VOKAN traz alternativas mais viáveis – Proprietários de carros de luxo costumam não segurar seus veículos, alegando o alto custo das apólices. Para piorar o cenário, poucas seguradoras estão aptas a oferecer coberturas para veículos acima de R$ 500 mil. A VOKAN Seguros oferece opções viáveis, de acordo com o perfil do cliente e da análise de riscos, com franquias mais atrativas.

O diretor e sócio da VOKAN, Guilherme Krupelis, afirma que é preciso ampliar a conscientização sobre a importância deste seguro, especialmente por conta do risco a terceiros.

“Podemos analisar caso a caso e verificar quais as melhores opções de seguros, para saber qual a seguradora tem maior apetite para aquele bem e como poderá flexibilizar o valor da franquia e do seguro”, afirma Guilherme.

O diretor lembra, ainda, que o seguro ajuda a atenuar o ressarcimento de responsabilizações que o segurado possa vir a ter. “Quando o sinistro envolve terceiros, o proprietário terá a responsabilidade sobre o acontecido e ter um seguro à altura vai garantir mais tranquilidade.”

SOBRE A VOKAN

A VOKAN nasceu em 2013 como uma corretora boutique e é especializada nos seguintes segmentos de seguros: aeronáutico, náutico, agrícola e linhas financeiras e personal. A corretora tem como lema estar sempre próxima dos seus clientes, realizando uma consultoria completa de riscos nos segmentos em que atua. Atualmente possui mais de 3000 clientes na carteira, quatro filiais próprias e diversos representantes espalhados pelo país. Mais informações www.vokan.com.br

Guilherme Krupelis, diretor e sócio da VOKAN