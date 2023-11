Pitzi anuncia recorde de vendas na Black Friday 2023

Mais de 10 mil seguros para smartphones foram vendidos entre os dias 23, 24 e 25 de novembro, o que equivale ao dobro de vendas em relação ao ano passado – A Pitzi, startup de seguros para celular pioneira no Brasil, fechou a Black Friday 2023 com recorde de vendas. Mais de 10 mil planos de proteção foram comercializados durante os dias 23, 24 e 25 de novembro. Com o resultado, a empresa dobrou a marca de 5 mil seguros vendidos conquistada no ano passado.

Entre os celulares que mais movimentaram as transações estão: Galaxy A14, Moto G53, Galaxy A54 e S23 FE. As vendas foram tão expressivas nos canais digitais, quanto no varejo físico que também apresentou um recorte significativo.

“Esse desempenho reflete a importância de planos de seguro para celular em meio aos consumidores, que estão cada vez mais conscientes sobre os benefícios de proteger dispositivos que, além de carregarem dados pessoais sigilosos, facilitam a rotina de trabalho e de vida da maioria”, destaca Tatiany Martins, diretora comercial da Pitzi.

Sobre a Pitzi

A Pitzi oferece proteção e seguro para smartphones no Brasil em parceria com varejistas e fabricantes. É pioneira no segmento de seguros para um dos mercados que mais crescem no país. Desde 2012, a empresa revoluciona o setor trazendo novos produtos e iniciativas. Para mais informações, acesse: www.pitzi.com.br ou @pitzibrasil.