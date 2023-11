Grupo Apisul anuncia ciclo de expansão no setor de riscos corporativos e lança Apisul Day

Ecossistema de transporte e logística foi responsável por R$ 1.2 trilhão de cargas seguradas. Soluções monitoram mais de 5 milhões de viagens por ano. Há quase 40 anos no mercado de seguros, o Grupo Apisul anuncia um ciclo de expansão nas áreas de gestão de riscos corporativos, trazendo soluções que vão desde o seguro da frota, monitoramento até encontrar um condutor ideal para o veículo. Uma cobertura de ponta-a-ponta. Para iniciar esse novo movimento, a marca lança o Apisul Day.

O Apisul Day será um circuito itinerante que levará o Grupo Apisul para dentro das organizações com o objetivo de promover uma imersão, em especial, apresentar seu know-how em gestão de riscos corporativos e todo ecossistema de soluções para o segmento de transporte e logística. Ou seja, será a oportunidade para que as empresas conheçam a fundo as mais de 30 ferramentas que são aliadas para este setor.

Somente em 2022, a companhia teve mais de R$ 1.2 trilhão em cargas seguradas. Tal volume a classifica como uma das corretoras mais especializadas em transporte de cargas do país. As soluções oferecem assistência em todas as etapas do transporte e garantem uma operação eficiente e segura.

Para Marcus Cunha, diretor comercial e de marketing do Grupo Apisul, o investimento em inovação, tecnologia e inteligência artificial permitem um gerenciamento de riscos com o monitoramento de mais de 5 milhões de viagens por ano.

“Somos considerados o primeiro ecossistema brasileiro de soluções para transportadoras e embarcadores de cargas e queremos disponibilizar mais amplamente todas as soluções para o mercado. Faz parte do nosso DNA, construir novas perspectivas e ofertar um serviço cada vez mais exclusivo. E, para isso, nada mais aderente do que irmos até as empresas e apresentarmos o que temos de melhor. O transporte de cargas tem aumentado a cada ano e, com isso, novas demandas estão surgindo. Estamos prontos e atendemos todos os tamanhos de operação no Brasil e América do Sul”, destaca Cunha.

Pensando nas necessidades do mercado em franca expansão, todos os seguros para transporte de carga Apisul estão alinhados as normas técnicas e novas obrigações legais, dessa forma, trazendo mais tranquilidade e confiança para quem contrata os serviços.

Entre os produtos disponíveis estão a cobertura de “Responsabilidade Civil Veicular (RC-V) lançado recentemente pela Aphicor, uma empresa do Grupo Apisul (canal de distribuição exclusiva para corretores parceiros), atendendo assim uma demanda de mercado.

De acordo com Lygia Muriel, diretora executiva do Grupo Apisul São Paulo, o início deste novo ciclo é um movimento para “A Nova Apisul”. Uma iniciativa que chega para transformar o relacionamento com o mercado. ”Tenho a missão de trazer um fluxo de inovação para Apisul e agora iniciamos essa nova fase. Queremos mostrar o quanto as nossas soluções permitem uma gestão de transporte e logística mais assertiva, segura e controlada. Isso auxilia no aprimoramento da cadeia, reduz custos e aumenta o desempenho de uma operação. Somos a única brasileira do setor de seguros e serviços para transporte com Certificação de Qualidade da Câmara Internacional de Transporte (CQCIT). Ter essa certificação é a confirmação para o nosso cliente que ele está no melhor lugar”, finaliza.

Para facilitar ainda mais e possibilitar que as soluções cheguem as empresas, a marca possui uma cadeia de distribuição chamada Aphicor Corretora que expande os contatos comerciais por meio de uma rede de parceiros e autônomos. Ela funciona online, possui preço competitivo, condições especiais, e principalmente, dinamiza os processos no dia a dia.

Sobre o Grupo Apisul

Fundada em Porto Alegre e há quase quatro décadas no mercado, o Grupo Apisul é uma referência nacional em soluções personalizadas para seguros e gerenciamento de riscos, inteligência logística, regulação de sinistros e meios de pagamento. A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em transações de alta performance.

A operação da Apisul está localizada na matriz em Porto Alegre (RS) e na filial em São Paulo (SP) onde concentram toda rede de cobertura e assistência aos clientes. Ao todo, a marca emprega mais de 1200 colaboradores.

A empresa é pioneira no Brasil na implementação de Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades e rastreia 1,2 trilhão de cargas por meio de suas centrais de monitoramento, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.

Informações: http://www.apisul.com.br