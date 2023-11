CCCPSegNews lança Planos Anual Individual e Corporativo para acesso a todos os eventos em 2024!

A Agência Seg News já está com a agenda de eventos on line completa para 2024 e tem uma opção muito interessante para você ou sua empresa garantir presença com planos muito acessíveis. São 21 eventos programados com os principais temas do mercado, entre eles: Seguro Garantia, Seguro de Fiança Locaticia, Riscos de Engenharia, Seguros de Transportes Nacional e Internacional, Seguros Agrícolas, Seguros Oil & Gás, Lucros Cessantes, Seguros de Riscos Patrimoniais, Seguros de Responsabilidade Civil, Seguro de Pessoas, Seguro de Riscos Cibernéticos, Resseguros, Tecnologia & Seguros, Regulação de Sinistros de Seguro de Transportes, Regulação de Sinistros de Seguro Garantia, Recursos Humanos em Seguros & Desenvolvimento Humano, , ESG e Sustentabilidade, Seguros de Riscos Ambientais, Seguro Viagem…

PLANO ANUAL DE EVENTOS ON LINE

Fóruns, Seminários, Workshops,

Planos Disponíveis:

Plano Total (21 Eventos)

I – Individual………………………………………………………….R$ 1.200,00

II- Até 05 Pessoas por Evento……………………………………R$ 2.800,00

II – Até 10 Pessoas por evento…………………………………..R$ 4.500,00

(*) Valor médio da inscrição……………R$ 70,00 (Tabela Atual)

O pagamento do Plano pode ser feito em 03 Vezes se Acréscimo via Cartão de Crédito ou Boleto

Ou com 10% de Desconto no Pix: 11 934157357

Informações: WhatsApp: 11 934157357

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS E EVENTOS PARA 2O24

JANEIRO

18.01.2024

I Seminário Seg News de Gerenciamento de Riscos e Seguros de Riscos de Engenharia

30.01.2024

II Fórum Seg News de Novos Produtos & Tecnologias em Seguros

FEVEREIRO

07.02.2024

II Workshop Seg News de Seguros de Fiança Locatícia

22.02.2024

I Seminário Seg News de Gerenciamento de Riscos e Seguros de Transporte Internacional – Modal Marítimo

26.02.2024

I Fórum Seg News de ESG e Sustentabilidade

MARÇO

12.03.2024

III Fórum Seg News de Gestão de Riscos e Seguros Agrícolas

21.03.2024

I Workshop Seg News de RH no Setor de Seguros – Desenvolvimento Humano

ABRIL

04.04.2024

II Seminário Seg News de Gerenciamento de Ricos e Seguros Oil & Gás

18.04.2024

VII Jornada Seg News de Seguro Garantia

25.04.2024

III Fórum Seg News de Riscos e Seguros Cibernéticos

MAIO

09.05.2024

I Seminário Seg News de Lucros Cessantes: Coberturas & Regulação de Sinistros

16.05.2024

I Workshop Seg News de Gerenciamento de Riscos e Seguros Patrimoniais (RO, RN)

JUNHO

06.06.2024

II Congresso Seg News de Direito do Seguro

19.06.2024

II Fórum Seg News de Seguros de Seguro de Pessoas (Vida e Previdência Privada)

JULHO

18.07.2024

I Fórum Seg News de Resseguros

30.07.2024

II Seminário Seg News de Seguro Garantia Judicial

AGOSTO

08.08.2024

II Fórum Seg News de Seguro de Responsabilidade Civil

20.08.2024

I Workshop Seg News de Subscrição de Riscos Patrimoniais

SETEMBRO

12.09.2024

II Workshop Seg News de Regulação de Sinistros de Seguro de Transportes

OUTUBRO

08.10.2024

VII Seminário Seg News de Seguro Garantia de Obrigações Contratuais

23.10.2024

I Seminário Seg News de Riscos e Seguros Ambientais

NOVEMBRO

07.11.2024

II Workshop Seg News de Seguro Viagem

21.11.2024

I Congresso Seg News de Tecnologia & Seguros