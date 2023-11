Seguros Unimed vence “Experience Awards 2023” na categoria Planos Odontológicos

Seguradora também foi destaque em ‘Seguros Pessoais’ – A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, foi destaque no ‘Experience Awards 2023’ em duas categorias: ‘Saúde – Planos Odontológicos’, com a Unimed Odonto, empresa de odontologia do grupo Seguros Unimed, eleita a operadora odontológica com o melhor NPS do Brasil, e também foi reconhecida na categoria ‘Seguros Pessoais’, certificada como uma das companhias com o NPS acima da média do mercado brasileiro.

A premiação é realizada pela empresa SoluCX, em parceria com a Exame, Houer, Automotive Business e Gouvêa Experience. O evento aconteceu na última quarta-feira (29) e reuniu empresas com os melhores índices NPS (pontuação que mensura a lealdade do cliente) do país em seus segmentos. Essa premiação mostra ao mercado as companhias que são referência no assunto e, por isso, podem usar os selos “NPS Top Companies” e “O cliente recomenda”.

“É um grande orgulho para a Unimed Odonto ser reconhecida nesta premiação pelo segundo ano consecutivo. Contamos com mais de 1 milhão de beneficiários em nossa carteira e oferecemos serviços e inovações, sempre com foco na melhor experiência. É motivador ver que o trabalho do nosso time está repercutindo nacionalmente”, comenta Fábio Nogi, superintendente de odontologia e inovação na Seguros Unimed.

Para Alex Rocha, superintendente de Gestão do Cliente, o destaque alcançado no Experience Awards 2023 é um reconhecimento à estratégia da Seguradora em colocar o cliente no centro de todas as suas ações. “A premiação nestas duas categorias é mais um feedback, vindo diretamente dos nossos segurados, de que estamos no caminho certo, e proporcionando um atendimento de excelência, sempre visando estreitar o relacionamento com os nossos clientes por meio de nossos canais de atendimento”.

Sobre o Prêmio Experience Awards

A premiação tem como metodologia o NPS (Net Promoter Score), a métrica de satisfação do cliente mais popular do mercado. Por meio de um painel com mais de 700 mil consumidores cadastrados, as marcas são avaliadas e os respondentes deixam a sua percepção sobre elas, tornando a premiação 100% voz dos clientes.

O Experience Awards 2023 foi dividido em 6 edições, cada uma voltada para um grupo de setores específico. Ao todo, 1 milhão de opiniões de consumidores foram contabilizadas, 1600 marcas monitoradas e 69 categorias entre os setores de: utilities, mobilidade, varejo, financeiro, saúde, seguros, turismo, educação, indústria e telecom.

Sobre a Unimed Odonto

Com atuação desde 2010 e sede em São Paulo, a Unimed Odonto possui uma carteira com mais de um milhão de beneficiários, mantendo representatividade em todo território nacional. Para sustentar um crescimento sólido e constante, a operadora conta com um portfólio de produtos com planos para pessoas físicas (individuais ou familiares) e para pessoas jurídicas (coletivos empresariais e por adesão), com preços competitivos. Há opções que garantem coberturas básicas, de acordo com o Rol de Procedimentos da ANS, até os procedimentos mais complexos, como ortodontia e próteses.

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 90% do território nacional. Com uma trajetória com mais de 33 anos no mercado, a Companhia atende a 6 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 1,7 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 20 escritórios regionais pelo país. Para saber mais, acesse o relatório de sustentabilidade GRI da Seguradora.