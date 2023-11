Bradesco Saúde reforça segurança do beneficiário com automação e IA no processo de reembolso, em parceria com a idwall

Operadora foi pioneira na aplicação de ferramentas para proteção dos beneficiários – Com o objetivo de proporcionar ainda mais segurança aos seus beneficiários na jornada de serviços relacionados ao uso do plano de saúde, a Bradesco Saúde instituiu no início de 2023, de forma pioneira entre as operadoras de planos de saúde, o reconhecimento por biometria facial no processo de solicitação de reembolso. Resultado de parceria com a idwall, empresa de tecnologia especializada em gestão de identidade all-in-one, e disponível pelo app Bradesco Saúde, o recurso hoje já faz parte da rotina de grande parte dos segurados da operadora que utilizam o serviço de reembolso.

Com a implementação da tecnologia da idwall, a Bradesco Saúde se reafirma como referência na utilização de tecnologias disruptivas, automação e Inteligência Artificial no mercado de saúde suplementar. “Com a ferramenta de IA e automação, estabelecemos critérios ainda mais rígidos para garantir a segurança na cadeia de serviços do beneficiário. Nossa iniciativa pioneira de implementar a biometria facial para a solicitação de reembolsos tornou o processo mais seguro para todos, com importantes ganhos operacionais”, afirma Sylvio Vilardi, diretor da Bradesco Saúde.

“A idwall tem sido importante parceira para as operadoras de saúde, ainda mais diante de um cenário em que a digitalização do mercado impulsiona as fraudes cada vez mais complexas. Vivemos em uma época de crise de identidade, que a IA pode ser estrategicamente aplicada tanto para a prevenção de fraudes sofisticadas, como para oferecer escalabilidade da operação, eficiência e a confiança de uma gestão de identidade centralizada”, analisa Rafael d’Ávila, CRO da idwall.

A plataforma permite a criação de perfis centralizados de cada usuário no momento da 1ª solicitação de reembolso no aplicativo, garantindo a veracidade da identificação obtida por meio da leitura e validação da autenticidade de documentos próprios (RG, CNH) comparados à verificação biométrica. No segundo acesso para solicitação de reembolso, bastará ao beneficiário tirar uma foto que, uma vez certificada, assegurará a continuidade da jornada.

Além disso, com as informações centralizadas em um só ecossistema e a adoção da Inteligência Artificial para prevenção de riscos inerentes à operação, a Bradesco Saúde ganha eficiência operacional, conectando dados e aumentando a escalabilidade.

Ao adicionar essa camada de proteção, a Bradesco Saúde aumenta a confiabilidade no processo de solicitação de reembolso, garantindo a identidade do beneficiário e mantendo uma experiência intuitiva e conveniente para o usuário.

A mesma plataforma centralizada de gestão de identidade da idwall já está presente em diversas instituições financeiras do país como tema central de segurança. Agora, em parcerias com operadoras de saúde, a empresa de tecnologia passa a se tornar também especialista na área da saúde suplementar, com “know-how” para apoiar os clientes não só em suas estratégias de segurança, mas também ajudando a escalar os negócios, trazendo uma operação mais econômica, inteligente, que potencializa os resultados e gera vantagens competitivas.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3,2 mil hospitais e mais de 10,3 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais. No acumulado de 2023 até o terceiro trimestre, as empresas do Grupo Bradesco Saúde apresentaram, em conjunto, faturamento superior a R$ 29 bilhões, crescimento de 19,2% em relação ao mesmo período no ano anterior.

Sobre a idwall

A idwall está revolucionando as relações de confiança por meio da primeira plataforma de identidade digital all-in-one para a solução de desafios em ambientes complexos de negócio. Em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e a ISO 27001 para gestão de segurança da informação, a empresa de tecnologia é referência em soluções integradas e inteligentes, que agilizam a verificação de identidade durante toda a experiência do usuário e auxiliam empresas na prevenção de fraudes. Fundada em 2016 por Lincoln Ando e Raphael Melo, a idwall opera nos mais altos níveis de segurança da informação e inova com sua tecnologia própria baseada em Inteligência Artificial. Atualmente, faz parte do Laboratório de Inovações Financeiras Tecnológicas (LIFT) do Banco Central, com o objetivo de fomentar a inovação no Sistema Financeiro Nacional.

Sylvio Vilardi, diretor da Bradesco Saúde.

Rafael d’Ávila, CRO da idwall.