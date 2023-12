Uso de inteligência artificial no sistema de saúde será tema de painel de debate, nesta terça (5/12), no 13º Prêmio IESS

Na oportunidade serão conhecidos os vencedores da principal premiação do País para trabalhos acadêmicos com foco na saúde suplementar – Nesta terça-feira (5/12), a partir das 9h, será realizada a cerimônia de premiação do 13º Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar. Durante o evento, que acontece em formato híbrido, no Auditório da Abramge, haverá um painel de debate com especialistas sobre um tema bastante atual e necessário no segmento “O uso da inteligência artificial no sistema de saúde”.

Os convidados do IESS irão discutir, dentre outros assuntos, o uso da inteligência artificial na saúde, como ela pode ser utilizada no combate às fraudes, na aplicabilidade preditiva, na gestão assistencial, bem como no apoio a diagnósticos. Além disso, o debate tratará dos efeitos da IA nas relações entre operadoras e prestadores, responsabilização, regulação e muito mais.

Com mediação de José Cechin, superintendente executivo do IESS, a mesa de debate contará com a participação de Erika Fuga, head médica de saúde na Neurotech; André Filipe de Moraes Batista, professor e coordenador – Data Science, no Insper; e Fabio Gandour, cientista e designer de inovação, ex-cientista chefe da IBM.

Na ocasião, o IESS também fará o lançamento de um novo estudo sobre o tema, o Texto para Discussão “A inteligência artificial no setor de saúde: conceitos e aplicações”.

13º Prêmio IESS

Os autores dos melhores trabalhos acadêmicos nas três categorias estabelecidas: Economia, Direito, e Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde, serão contemplados com R$ 15 mil para os 1º colocados e R$ 10 mil para os 2º colocados em cada categoria. Os orientadores dos trabalhos vencedores receberão R$ 3 mil cada.

Vale lembrar que a iniciativa do IESS, considerada a principal premiação do País para trabalhos acadêmicos com foco na saúde suplementar, é focada no incentivo à pesquisa. O Prêmio se consolidou nesse segmento no período de mais de uma década, resultando em mais de 60 pesquisas premiadas e algumas centenas de estudos avaliados.

Serviço:

13º Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar

Painel de debate: O uso da inteligência artificial no sistema de saúde

Data: 5 de dezembro

9h às 10h – Cerimônia de premiação

10h às 12h – Painel de debate

Local: Auditório da Abramge – Rua 13 de Maio, 1.540, Bela Vista, São Paulo

Transmissão ao vivo pelo site e canal do Youtube do IESS

Inscrições limitadas pelo portal IESS

Sobre o IESS

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) é uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo de promover e realizar estudos sobre saúde suplementar baseados em aspectos conceituais e técnicos que colaboram para a implementação de políticas e para a introdução de melhores práticas. O Instituto busca preparar o Brasil para enfrentar os desafios do financiamento à saúde, como também para aproveitar as imensas oportunidades e avanços no setor em benefício de todos que colaboram com a promoção da saúde e de todos os cidadãos. O IESS é uma referência nacional em estudos de saúde suplementar pela excelência técnica e independência, pela produção de estatísticas, propostas de políticas e a promoção de debates que levem à sustentabilidade da saúde suplementar.