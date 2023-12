CCS-RJ reúne associados, representantes das seguradoras e entidades do setor em festa de Natal

Na noite de 30 de novembro, no Salão Nobre do Iate Clube do Rio de Janeiro, na Zona Sul da cidade, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) confraternizou com associados, diretoria, representantes das seguradoras e de outras entidades do mercado de seguros, em clima de muita alegria e descontração.

Em meio a festa, Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ, fez uma breve declaração. “Se hoje chegamos até aqui devemos muito aos ex-presidentes Luiz Mário Rutowitsch, Jayme Torres, Fábio Izoton e Amilcar Vianna. Amilcar, juntamente com Claudio Aboim, foram fundadores do Clube. Aos atuais diretores, Marco Aurélio Marques e Dayse Magesti, a Sonia Marra, presidente da Comissão de Mulheres, a primeira comissão feminina do CCS-RJ. Todos eles dedicam seu carinho e seu tempo ao Clube. Fazemos tudo com muito amor. Queremos estar junto dos associados em todas as dificuldades e comemorar as conquistas. Tivemos um ano profícuo em que o CCS-RJ conquistou mais 39 associados, graças a união de todos. Agradeço aos associados, a diretoria, a nossa secretária Marcele e as seguradoras parceiras. Estamos confiantes que teremos um feliz 2024”, finalizou.

A festa teve como apoiadores as seguradoras Porto, Bradesco, Capemisa, Mapfre, Allianz e a operadora de saúde Assim Saúde.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Atual gestão do CCS-RJ brinda com ex-presidentes e um de seus fundadores