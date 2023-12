Grupo Bradesco Seguros recebe prêmio RH Mais Admirados 2023

Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade, foi a homenageada – Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros recebeu o reconhecimento da premiação “CEOs e RHs Mais Admirados 2023”, na categoria Regional. O objetivo do prêmio é escolher os CEOs e profissionais de recursos humanos com atuação no Brasil e América Latina mais admirados por seus valores, pensamentos e práticas na gestão de pessoas. “Esse reconhecimento é o resultado de um trabalho de um time muito dedicado à construção de um ambiente corporativo positivo, inclusivo e transparente. Liderar essa equipe e trazer um prêmio como este para a instituição é uma honra, afinal somos uma empresa de gente que cuida de gente”, afirma Valdirene.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.