PicPay amplia hub de seguros com MetLife

Venda de seguros no app dobrou nos últimos quatro meses e ultrapassou dois milhões de apólices comercializadas; produtos do segmento também são oferecidos em parceria com Icatu e Kovr – O PicPay anuncia a ampliação do seu hub de seguros com a MetLife, uma das líderes globais no segmento. A companhia iniciou a operação há pouco mais de um ano e meio e já dobrou a venda de apólices, chegando a mais de dois milhões – de modo que oferece produtos em parceria também com a Icatu e a Kovr.

“O hub tem demonstrado um crescimento robusto. Com oferta acessível aliada à facilidade de contratação pelo app, onde é possível resolver toda a vida financeira, acreditamos que vai contribuir ainda mais para o engajamento, satisfação e principalidade dos usuários”, conta Cláudio Miranda, executivo de Seguros no PicPay.

O produto disponibilizado pela MetLife será o Fatura Protegida, que pode ser adquirido no momento da contratação do parcelamento da fatura do cartão de crédito. Com ele, o usuário se protege contra imprevistos e garante o pagamento total ou parcial do parcelamento. A cobertura é de R$ 1.500 em caso de perda de renda

Além da fatura protegida, o PicPay também oferece seguro de vida, celular e carteira digital – sendo esse o primeiro do mercado a proteger também outras contas conectadas via Open Finance.

O novo seguro está disponível por um valor mensal de R$ 6,90, de modo que o primeiro mês de contratação é gratuito. Os usuários que adquirirem o produto concorrem, automaticamente, a sorteios mensais de R$ 5 mil.

Como contratar o Seguro Fatura Protegida?

Abra o aplicativo do PicPay;

Na tela inicial, procure a lupa e pesquise por “seguros”;

Localize a opção seguro fatura protegida;

Toque no botão “Contratar”;

Escolha a forma de pagamento e confirme.