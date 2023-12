Fundación MAPFRE vai premiar os 10 melhores projetos do programa Educação Viária é Vital

Ao todo, 45 iniciativas de sete estados brasileiros concorrem ao prêmio de Destaque Nacional 2023 – No dia 8 de dezembro, a Fundación MAPFRE vai realizar, em São Paulo, mais uma edição do Encontro Nacional de Professores. O evento marca o encerramento das atividades do ano do Programa Educação Viária é Vital (EVV) – uma ação educativa promovida pela instituição voltada para a conscientização e a educação no trânsito nas escolas.

O evento contará com a participação dos professores e educadores representantes dos 45 projetos que foram Destaque Regional em 2023 e que agora concorrem a um dos 10 prêmios como Destaque Nacional. Além da cerimônia de premiação, também serão apresentadas duas palestras com a participação de especialistas sobre mobilidade urbana.

Focados na promoção da mobilidade segura, os projetos concorrentes são provenientes de escolas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

O programa, que formou mais cinco mil professores ao longo do ano, leva o tema da mobilidade segura para dentro das salas de aula dos ensinos infantil ao médio, com a realização de atividades conectadas aos conteúdos das Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) e aos objetos previstos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para disciplina e ano escolar.

“Após 20 anos de atuação no país por meio do EVV, fica evidente que nossa parceria com os professores e estudantes é uma ferramenta eficaz na construção de uma sociedade mais segura e cidadã. A cerimônia deste ano reunirá experiências pedagógicas assertivas, mostrando mais uma vez que zelar pelo desenvolvimento integral das crianças é a melhor aposta que podemos fazer para o futuro”, diz Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Com o EVV, professores e estudantes têm a oportunidade de olhar para suas escolas e comunidades, realizando uma ampla pesquisa sobre as condições viárias na região. Após esse processo, eles elaboram e implementam um projeto com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade, tornando a circulação mais segura, justa e eficiente.

Confira, a seguir, os projetos, escolas e cidades que concorrem ao prêmio de Destaque Nacional:

Minas Gerais (13)

Educando para a segurança nas vias, da Escola Estadual Vereador José de Souza Gomes – Divino.

Eu trânsito, respeito e promovo essa ideia: Educação viária, da E.E. Alberto Barreiros, de E.E. Alberto Barreiros – Teófilo Otoni.

Trânsito e Comunidade, da E.E. Cônego Artêmio Schiavon – Cristina.

Educação Viária e Mobilidade Urbana Sustentável: Educar para desenvolver e conscientizar, da E.E. Leandro Antônio de Vito – Uberaba.

Respeito às leis de trânsito: valoriza a vida e evita acidentes, da E.E. Neca Quirino – Passos.

Educando hoje o motorista de amanhã, da E.E. Nossa Senhora da Piedade, – Turvolândia.

Descobrindo um mundo novo, da Escola Estadual Orôncio Murgel Dutra – Belo Horizonte.

Reverendo plantando e colhendo segurança hoje e amanhã, da EE Reverendo Rafael Leonor – Aimorés.

Transitando pelo coração: dirigindo minhas atitudes, da Escola Estadual Teófilo Martins Ferreira – Unaí.

PARE – OLHE – SIGA: ATITUDES QUE MUDAM VIDAS, da EE WALDEMAR ARAÚJO – Corinto.

Projeto “ Trânsito Conselheiro Antão” – A diferença é nossa ação, da Escola Estadual Conselheiro Antão – Itaverava.

Educação Viária, é Vital! Empatia e Cooperação, da Escola Estadual Frei Henrique de Coimbra – Jordânia.

Filó Viária: Responsabilidade e Cidadania, da Escola Estadual Professora Filomena Fialho – São João da Ponte.

São Paulo (12)

Caminho Seguro, da E.M. Bacharel Armando Ribeiro – Panorama.

Pequenos Agentes, Grande Mobilização “”Trânsito seguro depende do envolvimento de todos”, da E.M. Profª “Ione Maria Marques Martins dos Santos” – Itararé.

Pedala Leitura, da E.M. Nativa Fernandes de Faria – Ubatuba.

Trânsito seguro na escola, da EMEB Prof. João Baptista Scannapieco – São João da Boa Vista.

A TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO E DA CONSCIÊNCIA, da EMEF. Lúcia Novais Brandão – Cedral.

Educação viária: eu brinco, aprendo e construo, da EMEFEI E CRECHE Silvia Maria Amato Trigo – Agudos.

Construindo um trânsito seguro e responsável, da Emefi Professor Waldomiro Machado – Dracena.

Tô nessa! Bi-bi, fom-fom, sinal verde no trânsito!, da E.M.E.I. Castelinho Encantado – Jaguariúna.

Família e escola semeando valores, da EMEII Rosa Inês Úngaro Verinaud – Bauru.

De olho na rua, da Emei “Seila Darci Bastazini Delgado” – Irapuru.

Atenção salva vida, da Escola Estadual Professor Geraldo Pecorari – Junqueirópolis.

Educação para o Trânsito: Semeando e transformando atitudes, do Centro Educacional Infantil Raio de Luz – Junqueirópolis.

Pernambuco (10)

Mobilidade Sustentável também é assunto de criança, do Clube de Assistência Social Nossa Senhora das Dores – Bezerros.

Cidade do trânsito, da Creche Municipal Vovó Rufina de Menezes – Bezerros;

No Trânsito do dia a dia, Seja um veículo de Paz e Alegria, da Creche Municipal Violeta Griz – Palmares.

Por um Trânsito mais Seguro, da Escola João Ferreira de Moraes, – Canhotinho.

Sensibilizando Alunos e Comunidades para um Trânsito Consciente, da Escola Municipal Alfredo Gomes de Araújo – Vicência.

Oxente! No trânsito, a vida deve estar em primeiro lugar!, da Escola Municipal Imperatriz Maria Leopoldina – Paulista.

Luz, sim e audição no Trânsito, da Escola Municipal Nossa Senhora dos Anjos – Limoeiro.

Segurança no Trânsito: dever e obrigação de todos, da Escola Municipal Paulo Freire, Petrolândia.

SOS vidas seguras, da Escola Municipal Professor Luis Carlos Ferreira Silles – Palmares.

No trânsito o sentido é a vida, da E.M. Manoel Lumba de Oliveira – Arcoverde.

Mato Grosso do Sul (4)

Trânsito não é brincadeira, é uma questão de educação: Aluno interveniente, futuro consciente, da E.M. Doutor Eduardo Olímpio Machado – Campos Grande.

Trânsito seguro, escola segura, da E.M. Prof Plínio Mendes dos Santos – Campo Grande.

Respeito à vida: trânsito e meio ambiente da E.M. Nagen Jorge Saad – Campo Grande.

Refletindo sobre nossas ações no trânsito, a partir do entorno da escola, da E.M. Etalívio Pereira Martins – Campo Grande.

Santa Catarina (2)

Por uma vida mais segura no trânsito, da Escola Centro de Educação Infantil Emílio Gazaniga Júnior – Itajaí.

Educar e Crescer – uma construção de conhecimento e sonhos, do Centro de Educação em Tempo Integral Lucy Caniani – Itajaí.

Rondônia (2)

Construindo um trânsito seguro desde a infância: “Pequenos passos grandes mudanças”, do CMEI Balão Mágico – Ariquemes.

A paz no trânsito, quem faz é você, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Roberto Turbay – Ariquemes.

Paraíba (2)

Vamos juntos para escola: construindo caminhos para uma mobilidade sustentável em Campina Grande, da E.E.E.F.M Professor Itan Ferreira- Campina Grande.

Projeto Educandos no Trânsito, da Escola Cidadã Integral Antônio Francisco Gomes – Santa Cecília.

Sobre a Fundación MAPFRE

A Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que promove e apoia iniciativas em cinco áreas: Prevenção e Segurança Viária; Promoção da Saúde; Seguro e Previdência Social; Ação Social; e Cultura. Com sede na Espanha e presença em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE completou 31 anos de atuação no Brasil em 2023, beneficiando milhões de pessoas com os diversos programas desenvolvidos em todo o país nesse período. Desde então, trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para o progresso social, garantindo a formação do cidadão e a conscientização da sociedade.