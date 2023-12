Mattos Filho anuncia novo sócio

Adriano Guatimosim Carneiro está assumindo como novo sócio da prática de Seguros, Resseguros e Previdência privada. De acordo com a empresa, com sua expertise, Adriano contribuirá para o posicionamento do escritório e para a sua estratégia de negócios no mercado de Seguros, que prevê crescimento de quase 10% esse ano em relação ao ano passado, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg).

Com expertise no mercado de seguros, incluindo operações de M&A, bancassurance e outras formas de distribuição de seguros, Adriano já atuou em transações de grande porte envolvendo companhias abertas, além de operações de middle market e startups. Pós-graduado em Direito Corporativo pelo IBMEC-RJ e graduado em Direito pela PUC-RJ, possui mais de 15 anos de experiência, e já assessorou os principais players do mercado, incluindo seguradoras e resseguradoras, bem como corretoras de seguros e benefícios, além de apoiar em temas de seguro em projetos de infraestrutura. Adriano atua, ainda, em consultoria societária e regulatória, além de interagir com agências reguladoras. “A chegada do novo sócio reitera o compromisso do Mattos Filho em oferecer soluções jurídicas cada vez mais assertivas e inovadoras aos nossos clientes”.