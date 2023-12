A ESSOR participa do EXPO CIST 2023 WTC

A ESSOR é presença confirmada no 9º Congresso EXPO CIST 2023 WTC, que ocorrerá em São Paulo, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2023. O maior evento do mercado de seguros de transporte de carga brasileiro e latino-americano é organizado em plenária técnica, feira de negócios e shows, promovido pelo Clube Internacional de Seguros & Transportes (CIST).

Este ano, o congresso abordará os desafios atuais e futuros na logística de cargas, com discussão de estratégias e soluções de gestão de riscos e seguros. Na programação do evento, estão temas relacionados ao Poder Judiciário e o mercado de seguros, sustentabilidade e inovação na logística de transportes.

A ESSOR estará com estande exclusivo no congresso, junto ao nosso parceiro Albatroz MGA, para receber todos os corretores de seguros, parceiros e clientes. O Head de Seguros de Carga, Mauricio Silva, estará presente, assim como nosso Diretor Márcio Feital, com material informativo, brindes e toda a atenção para apresentar e tirar quaisquer dúvidas sobre o produto ESSOR.

“Este evento é o mais importante do mercado de Seguro de Cargas e mais uma vez estaremos presentes, com nosso parceiro Albatroz MGA, como apoiadores do CIST. Convidamos os nossos clientes, corretores e parceiros a nos visitarem em nosso stand e falarmos sobre os desafios e oportunidades e como a ESSOR pode contribuir com soluções de seguros para o mercado’’, comenta Márcio.

O EXPO CIST engloba todos os modos de transporte e cadeia de suprimentos, reunindo embarcadores, operadores logísticos, transportadores (rodoviário, marítimo, ferroviário, fluvial e aéreo), além de seguradoras, resseguradoras, corretores de seguros, gerenciadoras de riscos, prestadores de serviços, escritórios jurídicos, empresas de tecnologia, entre outros.

O Head de Seguros de Carga da ESSOR ressalta ainda a relevância do evento para o setor. “O EXPO CIST 2023 nos trará a oportunidade de falarmos sobre todas as mudanças da logística brasileira que ocorreram ao longo do ano, seus impactos no setor de seguros e como a ESSOR está preparada para atender os embarcadores e transportadores, oferecendo coberturas adequadas a cada tipo operação. Será um prazer recebê-los em nosso stand”, finaliza Mauricio.

SERVIÇO

9º CONGRESSO EXPO CIST 2023

Data: 7 e 8 de dezembro

Local: World Trade Center São Paulo/SP – Avenida das Nações Unidas, 12551 – Cidade das Monções

Mais informações e inscrição: https://cist.site/index.php/expo-cist-2022/

Sobre a Essor |

A ESSOR Seguros S.A. é uma empresa do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais. Atua no Brasil desde 2012 com soluções exclusivas e produtos diferenciados, que permitiram atingir a liderança em seguros Agrícolas e Transporte de Ônibus, que são distribuídos pelos mais de 8 mil corretores de seguros parceiros.

