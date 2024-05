Unidade Lojacorr BH inaugura Espaço Nilton Molina

O dia 15 de maio de 2024 ficará marcado na história da Lojacorr. A Unidade Belo Horizonte inaugurou o Espaço Nilton Molina. Um ambiente exclusivo de convivência, consultoria e capacitação para o desenvolvimento de novos negócios em seguros de vida. O fundador e presidente do Instituto de Longevidade MAG, Nilton Molina, esteve presente na inauguração, junto com executivos da companhia seguradora.

Também participaram do evento José Heitor Silva, fundador da Lojacorr; Diogo Arndt Silva, presidente do Conselho da Lojacorr; Antonio Carlos Fois, diretor Regional Centro Sudeste; Andreia Padovani, presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF e diretora Regional MG da Tokio Marine, além de aproximadamente 45 corretores parceiros.

A anfitriã do evento, Janaina Luz, gestora da Unidade Lojacorr BH, disse que o espaço nasceu de um sonho e do desejo de homenagear Nilton Molina, um dos maiores especialistas em seguro de vida e previdência privada do País. A executiva contou que a ideia surgiu há um ano, durante a Convenção Nacional Lojacorr, em Curitiba/PR.

“O senhor Molina ministrou uma palestra inspiradora e foi aplaudido de pé por todos os presentes. Uma frase que ele disse me marcou muito: ‘não percam o desejo e a oportunidade de sonhar. Afinal, se você sonha, você está vivo’. A partir daí foi plantada uma semente no meu coração e comecei a trabalhar intensamente no projeto de viabilizar um espaço para que os corretores parceiros se sentissem inspirados a proteger vidas. Ao contá-lo desse sonho e da vontade de que estivesse aqui conosco neste momento, ele aceitou o convite”, comentou a executiva, bastante emocionada.

A emoção também tomou conta do homenageado. “Hoje é um dia especial e único na minha vida. O que a Janaina e a Lojacorr prepararam foi algo diferente e tem tudo a ver com minha trajetória. Estou muito feliz com essa homenagem e, principalmente, pelo que me foi proporcionado nesta oportunidade: sensibilizar os corretores para a importância do seguro de vida”, enfatizou Molina.

Segundo o presidente do Instituto de Longevidade, um dos seus grandes desafios é motivar os corretores de seguros a atuarem no ramo de vida. “Há 40 anos alimento o sonho de colaborar para que os corretores, principalmente aqueles que se dedicam ao seguro auto, aprendam a vender seguro de vida, a proteger famílias e a atender plenamente as necessidades de seus clientes de forma consultiva”.

Diogo Arndt Silva, presidente do Conselho da Lojacorr, também declarou: “essa merecida homenagem comunga com os propósitos e valores da organização. Buscamos dia a dia inspirar e ajudar cada corretor a prosperar conosco e enxergar novas oportunidades. Juntos, vamos construir futuros melhores”.

Ao final do evento, Molina foi presenteado com uma escultura, especialmente criada para ele por uma artista plástica capixaba, e retribuiu o carinho autografando os exemplares de sua biografia, gentilmente ofertada a todos os convidados que prestigiaram o evento. “Janaina, estou contigo nesse sonho! Por isso, me ofereço a ministrar treinamentos, rodas de conversa, com os corretores Lojacorr sobre técnicas de vendas do seguro de vida”, anunciou Nilton Molina. A gestora da Unidade agradeceu e adiantou: “um novo momento memorável já está sendo preparado para todos os corretores parceiros. Molina é inspiração”, finalizou.

Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade MAG, e Janaina Luz, gestora da Unidade BH da Lojacorr