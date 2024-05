Paraná Seguros fortalece estratégia de cross-selling do Paraná Banco no primeiro ano de operação

Operação de sociedade com a Wiz Co alcançou 160 mil adesões ao seguro prestamista e presença em 80% dos novos negócios do banco em 2023 – A Paraná Seguros, empresa nascida de uma joint venture entre o Paraná Banco e a Wiz Co em novembro de 2022, já gerou mais de R$ 30 milhões em prêmios emitidos desde a sua criação. A corretora de seguros alcançou este sucesso por meio da adesão de mais de 160 mil clientes ao seguro prestamista, modalidade de seguro que auxilia a família do cliente tomador de crédito a amortizar a dívida, em caso de morte ou invalidez permanente do cliente.

Criada com o objetivo de oferecer produtos de seguro para clientes do Paraná Banco com exclusividade, a Paraná Seguros ofertou o seguro prestamista aos clientes aposentados e pensionistas do INSS na formalização do crédito consignado, inicialmente pelos canais de venda físicos. Durante o ano de 2023, as vendas do produto se expandiram para os demais canais de atendimento do Paraná Banco, com mais de 40 novos convênios celebrados e uma taxa de penetração que, no último trimestre, chegou a 80% nas lojas e no canal digital.

“Para o Paraná Banco, que construiu sua história calcada no crédito consignado, esse negócio trouxe novas oportunidades. Isso porque expandir o portfólio de produtos ajuda a aumentar a rentabilidade dos clientes e os fideliza junto à instituição. Por isso, a estratégia de cross-selling faz muito sentido para o crescimento do banco”, afirma Cristiano Malucelli, presidente do Paraná Banco.

No final do primeiro ano da parceria com a Wiz, quase 30% da base de clientes do banco, hoje de 594 mil, já é cliente também da Paraná Seguros. Atualmente, quase 8 em cada 10 novas contratações de crédito nascem protegidas pelo seguro prestamista.

Em outubro de 2023, a Paraná Seguros iniciou a oferta também do vínculo associativo ao Sinab (Sindicato dos Aposentados do Brasil) para os aposentados e pensionistas do INSS. Por aproximadamente R$ 40 ao mês, esse produto oferece benefícios em vida para o cliente e seus familiares, tais como telemedicina gratuita, descontos em exames, consultas e rede de farmácias, assistência residencial e funeral, aconselhamento jurídico e sorteios.

As experiências positivas com o seguro prestamista e o vínculo ao Sinab reforçam a relevância do cross-selling para o crescimento do Paraná Banco e indicam que, futuramente, outros tipos de seguros e benefícios sejam trazidos para o portfólio da corretora.

Vale destacar que os resultados conquistados pela Paraná Seguros são fruto da soma da expertise da equipe do Paraná Banco em operações de crédito consignado com a da Wiz Co que possui uma equipe especializada em seguros e bancassurance. Além disso, a Wiz Co trouxe soluções tecnológicas como a plataforma WIZPRO para gestão de pessoas e Wiz Engagement para campanhas de venda, de forma a tornar mais fácil o caminho percorrido pela operação da corretora.

“Buscamos uma estratégia de crescimento que se encaixasse no perfil do banco e a Paraná Seguros mostrou rapidamente que está alinhada com esse propósito. E o conhecimento aportado pela Wiz está sendo fundamental nesse processo, que combina inteligência comercial e boas soluções tecnológicas”, analisa Malucelli.

Sobre a Paraná Seguros

A Paraná Seguros atua na comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição do Paraná Banco Atua em todos os Estados brasileiros, por meio de uma rede de distribuição omnichannel. A subsidiária possui outorga de exploração exclusiva dos canais de distribuição do Paraná Banco por 10 anos, desde novembro de 2022.

Sobre a Wiz Co

Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,1 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.