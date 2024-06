Um Ano do Seguros de Responsabilidade Civil Geral no fatorconnect

Para comemorar, a Fator Seguradora lança atividades que podem ser contratadas 100% online, apresenta coberturas adicionais, franquias customizáveis e promove campanhas de incentivo.

Neste mês de junho, a Fator Seguradora comemora um ano de comercialização do Seguro de Responsabilidade Civil Geral pelo fatorconnect, a sua plataforma 100% digital. Para “celebrar”, lança o “Junho Turbinado” – um mês de ações de incentivo à comercialização deste seguro.



Dentre as principais novidades, destaca-se a ampliação da lista de atividades cobertas na modalidade RC Operações e o aumento do limite para contratação direta pelo canal digital, que agora passa a ser de R$ 5 milhões, conferindo mais autonomia e agilidade.



Agora, atividades como comércios varejistas, atacadistas, distribuidores, fabricantes, escritórios, cinemas, pets, prestadores de serviços, estabelecimentos de ensino e de saúde, empresas de obras civis, igrejas, redes de lojas franqueadas e similares podem ser cotadas e emitidas diretamente pelo Corretor via fatorconnect, em pouquíssimos cliques.

Ações de incentivo

Para estimular a produção, o “Junho Turbinado” ainda chega com incentivos em campanhas promocionais. Neste mês, todos que emitirem Apólices de Seguros de RC Profissional, exclusivamente pelo fatorconnect, poderão aplicar um cupom de desconto de até 10% no prêmio do Seguro de RC Geral.



Para o Gerente de Subscrição do Seguro de RC Geral, Sérgio Neves, a intenção com essa promoção é mostrar ao Corretor que existem grandes benefícios aos segurados quando eles contratam um Seguro de proteção para as suas atividades profissionais, somado a um seguro de proteção da empresa, caso ocorram danos causados involuntariamente a terceiros.

“A combinação dos dois seguros garante que tanto as operações da empresa, quanto seus empregados estão protegidos contra uma variedade de riscos, evitando lacunas na cobertura que poderiam resultar em grandes prejuízos financeiros”

completa Neves.

Uma outra ação de incentivo é a Campanha de Vendas mensal – uma iniciativa que visa estimular a venda dos Seguros Digitais* da companhia por meio do fatorconnect. A do mês de junho premiará com copos Stanley – a grife dos copos térmicos, as Corretoras que emitirem seguros “novos”, exclusivamente pelo fatorconnect.



O regulamento fica disponível no site: www.fatorseguradora.com.br

Oportunidades de Cross Selling

Muitas vezes, as oportunidades estão mais próximas do que se imagina. O portfólio de uma Corretora de Seguros é muito rico. Nele moram já potenciais clientes para o Seguro de Responsabilidade Civil Geral, mas nem sempre é fácil de identificar que os negócios se complementam. Segundo Neves, segurados que já possuem Apólices de Seguro de Vida, Seguro Auto, Seguro Empresarial, são potenciais clientes para contratarem uma Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil Geral.

“Para empresários e proprietários de negócios, o seguro de RC Geral é crucial para mitigar riscos operacionais que podem levar a reivindicações significativas porque oferece uma camada adicional de segurança financeira, assegurando a continuidade das operações comerciais, inclusive para profissionais autônomos”.



Neves ainda completa: “Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os Seguros de Responsabilidade Civil Geral não são exclusivos das grandes corporações. Profissionais autônomos, assim como pequenas e médias empresas, também estão sujeitos a reclamações e litígios legais e podem se beneficiar com a proteção de um RC Geral”.

Potencial para Redes de Franquias

Neves ressalta que muitos contratos de franquia exigem que os franqueados mantenham um Seguro de RC Geral como parte das condições para operar sob a marca.

“Isso garante conformidade com as diretrizes corporativas e protege os interesses da franqueadora. Ao garantir que todas as unidades da rede estão devidamente seguradas, a franqueadora reforça a confiança dos clientes na marca. Também é uma opção muito interessante na gestão de crises. Em caso de incidentes adversos, o seguro de RC Geral oferece suporte financeiro e assistência jurídica, ajudando na minimização do impacto nas operações”.



“A combinação de uma plataforma ágil, novas atividades, ampliação de limites, opções exclusivas de franquias/p.o.s, uso de cupons de desconto e comissões diferenciadas, torna a Fator Seguradora a escolha ideal para Corretoras que buscam o melhor produto disponível no mercado” finaliza.

Sobre o fatorconnect

O fatorconnect é uma plataforma on-line, onde é possível cotar e emitir seguros digitais em segundos (Responsabilidade Civil Profissional, Responsabilidade Civil Geral, Garantia Tradicional e Garantia Judicial). O canal também faz a gestão administrativa e financeira das Corretoras e Assessorias, realiza consultas e cancelamento de Apólices, apresenta relatórios de produção, abre sinistros, emite 2ª via de boletos, dentre outros serviços.



No fatorconnect, também está disponível uma série de cursos de capacitação, clube de benefícios, materiais de marketing personalizados e conteúdos audiovisuais para dar suporte às vendas. Para Corretoras não cadastradas, basta acessar www.fatorconnect.com.br