Allianz Trade realiza debate sobre o papel do ESG no mercado de seguros

Credit Talk será transmitido ao vivo nesta quinta-feira (13)

Para debater o impacto do ESG no mercado de seguros, assim como os efeitos na modalidade de seguro de crédito, a Allianz Trade, líder mundial em seguro de crédito, realiza a segunda edição do Credit Talk neste ano, dessa vez com o tema “Transformações ESG no Mercado de Seguros”. O webinar será online no próximo dia 13 de junho, (quinta-feira), das 9h30 às 10h30.



O bate-papo será conduzido pelo Diretor de Crédito da Allianz Trade no Brasil, Felipe Tanus, que trará uma análise sobre a aplicação do ESG no mercado do seguro de crédito. Ele contará também com a participação da Superintendente de Relações de Consumo e Sustentabilidade da CNseg, Luciana Dall’Agnol, e da Head of Governance da Allianz Trade no Brasil, Tatiana Pinheiro, ambas com reconhecido background no mercado de seguros.

“Os critérios ESG têm pautado cada vez mais a estratégia das seguradoras, portanto, buscar o entendimento de como atuar dentro dessas diretrizes no mercado é fundamental para, não apenas se atualizar sobre este universo, mas para saber aplicar esses conceitos na prática”

afirma Felipe Tanus.

Não apenas no mercado de seguros, mas também no ambiente corporativo em geral, a influência das iniciativas de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) tem sido cada vez mais relevante. Afinal, os números sobre mudanças climáticas são alarmantes para o Brasil e a América Latina.



Segundo o relatório Latin America: Shall We Dance? divulgado recentemente pelos economistas da Allianz Research, a América Latina pode enfrentar perdas equivalentes a 11% do PIB até 2050 sob o cenário da política climática atual.



Já no Brasil, a perda de produtividade por conta do calor excessivo pode chegar a 6%.

Você é o nosso convidado para participar do bate-papo, tirar dúvidas e receber insights, sendo essa uma grande oportunidade para reunir informações para futuras pautas com os seguintes temas:

A adoção do ESG pelo mercado corporativo e de seguros

A reação de empresas às mudanças climáticas

Os impactos econômicos das mudanças climáticas no Brasil e na América Latina

Quais são as ações que uma empresa toma para se adequar a iniciativas ESG

Para saber mais sobre o webinar, confira os nossos panelistas:

