MAPFRE premia rede de provedores em evento de reconhecimento

Em 2023, MAPFRE realizou mais de 85 mil reparos em veículos e 28 mil assistências em massificados – Premiação chegou à sua 5ª edição em 2024 – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, realizou no último dia 07/06, em São Paulo, uma cerimônia de premiação para destacar a excelência da sua rede de provedores.



O evento, que chegou à sua 5ª edição, teve como objetivo reconhecer e celebrar o desempenho dos parceiros que contribuem para a qualidade dos serviços prestados aos clientes da companhia.



O prêmio foi concedido a empresas e profissionais que se destacaram em diversas categorias em 2023, incluindo atendimento ao cliente, inovação, eficiência operacional e compromisso com a satisfação dos segurados. Os critérios de avaliação incluíram feedback dos clientes, indicadores de desempenho, qualificação e capacidade técnica, além da adoção de práticas sustentáveis no serviço prestado.



Entre os premiados estavam redes de oficinas automotivas, lojas de autopeças, leiloeiros, assessorias de assistência jurídica e de cobranças, despachantes, entre outros. No ano de 2023, foram realizados mais de 85 mil reparos em veículos segurados pela MAPFRE, com mais de 270 mil peças fornecidas nas mais de 1.130 oficinas referenciadas pela companhia. Já na carteira de seguros massificados, que inclui assistências residenciais e de empresas, foram realizados mais de 28 mil atendimentos ao longo do ano passado.



Na avaliação do CEO financeiro da MAPFRE, Nelson Alves, a premiação é uma forma de valorizar os parceiros e construir relacionamentos duradouros com a rede de provedores.

“Estamos orgulhosos da nossa rede de provedores, que desempenha um papel fundamental na nossa missão de oferecer um serviço de excelência aos clientes. Este reconhecimento é uma forma de valorizar o trabalho e o comprometimento desses parceiros. A parceria sólida com nossos provedores é fundamental para a estratégia de crescimento e inovação da MAPFRE. Nosso objetivo é continuar a investir em melhorias contínuas e a fortalecer esses relacionamentos para garantir uma experiência positiva dos nossos segurados” concluiu o executivo.

Durante a cerimônia, que contou com a presença do CEO financeiro da MAPFRE, Nelson Alves e do diretor-geral de operações Roberto de Antoni, foram entregues aos provedores premiados troféus e certificados, simbolizando o reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo do último ano.



Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo.



A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.