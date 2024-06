MetLife lança nova modalidade de seguro de vida vitalício para atender clientes preocupados com proteção patrimonial e familiar

A MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, anuncia o lançamento de uma nova modalidade de seguro de vida resgatável, o Vida Total 5, com cobertura vitalícia, preços competitivos e foco na proteção e sucessão patrimonial e familiar, com o diferencial de permitir ao cliente a quitação do prêmio em cinco anos e a possibilidade de resgate a partir do segundo ano chegando em até 100% no quinto ano.



A seguradora vem investindo e inovando constantemente o seu portfólio de produtos; só nos últimos meses, lançou quatro novas soluções de coberturas com foco em proteção em vida (invalidez permanente por doença funcional, fratura óssea, amparo funeral e diária por incapacidade temporária), além do Programa de Saúde e Bem-Estar com atendimento do Einstein, que conta com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e especialistas do sono, disponível para todos os clientes que contratam o Vida Total.



O Vida Total 5, mantém as características do Vida Total, incluindo cobertura obrigatória de morte e a garantia de ADT (adiantamento em caso de doença terminal), e amplia a oferta de coberturas adicionais para mais de 14 opções, entre elas Doenças Graves, Invalidez por Acidente e Diária por Incapacidade Temporária (DIT). A idade de contratação também passa a ser mais abrangente e os clientes também passam a contar com as assistências do Programa Saúde e Bem-Estar do Einstein. Com a novidade, a MetLife amplia o seu portfólio de seguro de vida individual.

“Estamos comprometidos em construir um portfólio que atenda às diversas necessidades de nossos clientes, se adequando a demanda latente do mercado através da oferta de soluções que atenda aos diferentes perfis de clientes e suas necessidades financeiras. Em um mercado onde a flexibilidade e a liquidez são cada vez mais valorizadas, esta oferta se destaca como uma solução única, permitindo aos segurados maior controle sobre seus planejamentos de patrimônio, investimentos e renda”

comenta Jaime Neto, Diretor de Produtos da MetLife Brasil

O executivo ainda ressalta que o Vida Total 5 se destaca pela competitividade no preço oferecido ao mercado, em comparação com seguros similares da concorrência.

“Comparado aos outros seguros resgatáveis disponíveis, o nosso produto oferece um preço exclusivo, sem comprometer a qualidade e abrangência das coberturas oferecidas. Outro ganho é o programa Saúde e Bem-Estar com atendimento do Einstein. Trabalhamos para continuar sendo a solução ideal para garantir segurança e tranquilidade em todas as fases da vida dos clientes”, finaliza Jaime Neto

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e corporativos a criar um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio.



Para obter mais informações, acesse www.metlife.com