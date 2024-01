UCS recebe o novo presidente da Porto em seu 1º Trocando Ideias de 2024

Paulo Kakinoff fala pela primeira vez no novo cargo em um evento aberto – A União dos Corretores de Seguros (UCS) recebe o novo presidente da Porto Seguro, Paulo Kakinoff, em seu 1º Trocando Ideias de 2024. O convidado irá se apresentar aos associados da UCS e demais participantes falando sobre “A importância do corretor na sustentação do mercado”. “Sinto muito orgulho pela oportunidade de ajudar a Porto a continuar se expandindo de forma consistente e sustentável, literalmente de braços dados com os corretores”, afirma Paulo Kakinoff.

“As mudanças recentes são importantes para reforçar os vínculos com nossos maiores parceiros”, garante, enfatizando que apenas conversando e ouvindo será possível continuar desenvolvendo o setor em direção à captura de todo o seu imenso potencial.

“Por isso, estou honrado em participar deste evento, para continuar construindo esse novo momento com todos, diariamente”, declara.

O presidente da UCS, Augusto Esteves, ressalta que é uma grande oportunidade para os corretores de seguros conhecerem o executivo e seus planos de gestão. “Trata-se de uma companhia muito importante para os corretores de seguros, que sempre prezou pela parceria com nossa categoria, e queremos nos manter próximos para continuidade ao legado’”, destaca.

O 1º Trocando Ideias UCS acontece na próxima terça-feira, 06 de fevereiro, na Charles Pizzaria, na zona sul da capital paulista, e é aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores associados ou não, seguradores, imprensa, e demais prestadores de serviços.

1º Trocando Ideias de 2024 – UCS recebe novo presidente da Porto

Data: 06/02/24 – terça-feira

Horário: 19 horas

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista

O custo do restaurante por pessoa é de R$ 74,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.

Inscrições pelo email: secretaria@uniaodecorretores.com.br