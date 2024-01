Rodobens supera média do mercado com crescimento de 10,9% em novas cotas no fechamento de 2023

Empresa cresce 4,5 pontos percentuais acima da média do setor no comparativo com o ano anterior – A modalidade de consórcio superou as expectativas e encerrou 2023 com novos recordes de vendas. A Rodobens anual superou a marca de R$ 7 bilhões em vendas de créditos de cotas de consórcio, apresentando um expressivo crescimento de 16,6% em comparação ao ano anterior. No último trimestre do ano, foram gerados R$ 2 bilhões, registrando um aumento de 27,1% em relação ao mesmo período de 2022. Setorialmente, a empresa obteve um incremento de 75,4% na venda de créditos de caminhões, 20,5% de automóveis e 7% de imóveis.

A empresa também registrou um aumento de 10,9% de novas cotas, que corresponde a um crescimento de 4,5 pontos percentuais acima da média do mercado apresentado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. No levantamento da ABAC, o acumulado de vendas entre janeiro e dezembro de 2023 revela que o consórcio atingiu a marca histórica de 4,18 milhões de novas cotas, representando um crescimento de 6,4%, ante os 3,93 milhões de adesões registrados em 2022.

A distribuição setorial ao longo do ano foi de 1,70 milhão de adesões destinadas a veículos leves, seguidas por 1,27 milhão de motocicletas, 779,35 mil de imóveis, 310,37 mil de veículos pesados, 79,29 mil de eletroeletrônicos e 47,06 mil de serviços. A média mensal de 348,58 mil cotas comercializadas nos 12 meses superou em 6,4% a marca alcançada no mesmo período de 2022, que foi de 327,75 mil adesões.

Ao analisar o quarto trimestre de 2023 em termos regionais, a Rodobens teve na Região Centro-Oeste o maior crescimento nas vendas em créditos, apresentando um aumento de 79,4% em relação ao mesmo período de 2022. Nesse contexto, os imóveis lideraram com uma alta de 108,9%, seguidos por caminhões, com 72,2%, e automóveis, com 47,7%. De acordo com Fabio Bissoli, Superintendente Comercial do Consórcio Rodobens, a empresa investiu em treinamentos e desenvolvimentos de parceiros para atender às necessidades dos clientes da região. “O Centro-Oeste tem uma característica muito específica, com uma concentração no agro e que tem uma alta demanda de soluções financeiras para aquisição de bens, novos veículos e até renovação de frota. Com essa estratégia de atuação, nossa equipe obteve bons resultados no último trimestre”, explica

No último trimestre, a Região Norte registrou um crescimento de 37,7%, destacando-se o aumento nas cotas de caminhões (95,4%), automóveis (59%) e motos/serviços (7,5%). No Nordeste, o crescimento foi de 34,1%, ante o 4T22, com os caminhões liderando o aumento (95,1%), seguidos por imóveis (10,9%) e automóveis (6,1%). A Rodobens usou o Plano Pontual, um produto exclusivo da marca e que permite ao consorciado antecipar o bem a partir do sexto mês da aquisição. “Fizemos uma reestruturação no Norte e Nordeste, levando mais executivos para os locais e isso fez com o que pudéssemos ter um resultado melhor nas regiões com a venda do consórcio”, pontua Bissoli.

O Sudeste apresentou um avanço de 23,2% nos últimos três meses do ano, com destaque para as vendas de caminhões (59,2%), automóveis (31,5%) e imóveis (7,3%). A Região Sul cresceu 2% impulsionada pelas vendas de caminhões, que registraram aumento de 78,9%.

De acordo com o Diretor do Consórcio da Rodobens, Sebastião Cirelli, esses resultados reforçam a modalidade como uma alternativa viável para quem deseja adquirir bens móveis e imóveis, além de possibilitar a contratação de serviços de forma planejada. “Essa nova quebra de recordes confirma a confiança do brasileiro no consórcio e reafirma sua importância para a economia. Na Rodobens, seguimos como parceiros do próximo passo de nossos clientes, buscando soluções que atendam às suas necessidades em todos os momentos da vida.”

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.