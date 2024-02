Consolidada no Brasil, eBaoTech passa a focar em novos canais de distribuição

Com 14 seguradoras clientes no país, objetivo da multinacional agora é construir parcerias para ampliar a oferta de seguros e assistências – Depois de encerrar 2023 com 14 seguradoras clientes no Brasil, a eBaoTech – líder global em tecnologia para o setor de seguros – deu continuidade ao seu plano para ampliar a oferta de seguros e assistências no país. Como já possui a tecnologia necessária e uma grande rede de parceiros, a multinacional avalia que o próximo passo agora é ampliar os canais de distribuição existentes e abrir novas oportunidades para o crescimento do mercado segurador.

Descrição gerada automaticamente com confiança média“Temos um grande potencial a ser explorado aqui no Brasil. Existem diversas empresas que já poderiam comercializar produtos de seguro, mas que ainda não o fazem porque ou não havia recursos tecnológicos ou parceiros que suportassem essa demanda. Com isso resolvido, o nosso foco agora estará na construção de parcerias voltadas ao Embedded Insurance (seguros conectados)”, disse Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina da eBaoTech.

Segundo o executivo, a multinacional já utiliza a plataforma InsureMO (Insurance Middle Office) também em produtos e canais que ainda não são muito explorados para ofertar seguros, como empresas de comércio eletrônico, telecomunicações, transporte e fintechs, por exemplo. “Como já temos a capacidade de nos conectarmos com outros softwares, agora estamos procurando parceiros que tenham canais e queiram potencializar a distribuição de produtos de seguros ou assistências”.

“Hoje qualquer empresa já pode se conectar às ofertas de seguros e oferecê-las dentro da jornada de consumo de produtos e serviços dos seus clientes, ampliando não apenas a sua receita, mas a rede protecional dos brasileiros. Temos cerca de três mil produtos diferentes configurados em nossas soluções e mais de três mil APIs prontas, basta apenas conectar”, completou.

Esse mesmo processo deve ser replicado em toda a América Latina. Para isso, a multinacional está fechando parcerias para atuar em diversos países da região, como México, Colômbia, Chile, Peru e Argentina.

Aqui no Brasil, a responsável por esse novo segmento é Sheila de Carvalho, anunciada recentemente como Associate Pre Sales Latam da eBaoTech. Com quase 30 anos de experiência no setor, ela cuidará da prospecção de canais de distribuição, demonstração das soluções da plataforma e módulos, representando a companhia em apresentações, palestras e eventos.

“Em virtude do nosso crescimento, precisávamos de uma executiva capaz atender com maior agilidade os prospects no mercado latino-americano e dar suporte aos nossos clientes. Atualmente, contamos com mais de 20 seguradoras no continente, sem falar nas insurtechs e demais parceiros comerciais”, concluiu Weliton.

Sobre a eBaoTech

A eBaoTech é líder global em tecnologia para o setor de seguros. Fundada no ano 2.000 com a missão de “tornar os seguros mais fáceis”, se destaca como uma provedora de soluções digitais. Atualmente possui negócios em mais de 40 países em todo o mundo, atendendo mais de 300 seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema. Para saber mais, basta acessar https://www.ebaotech.com/pt.