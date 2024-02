Grupo Bradesco Seguros patrocina EcoVilla Ri Happy, hub cultural para crianças

Após a edição de novembro de 2022, o hub cultural volta ao Rio de Janeiro para mais uma edição com o objetivo de integrar e socializar as crianças – O Grupo Bradesco Seguros será um dos patrocinadores da EcoVilla Ri Happy, hub cultural voltado à integração e socialização de crianças. Após a edição de novembro de 2022, realizada no Rio de Janeiro, a EcoVilla Ri Happy acontecerá novamente em fevereiro no Jardim Botânico, na zona sul carioca.

O projeto é estruturado para crianças e busca incentivar o protagonismo infantojuvenil, com um espaço para múltiplas vivências, possibilitando a integração e socialização. Durante o dia, o evento contará com uma programação infantojuvenil, enquanto à noite, pais, tios e avós passam a ser o público-alvo no Hall Ecovilla Ri Happy Sala Tom Jobim, destinado a shows, festivais e peças teatrais, sempre às sextas-feiras.

Assim como na última edição, a EcoVilla Ri Happy contará com 2 mil m² de área e capacidade para até 700 pessoas. Além disso, o projeto conta com programação que reúne sucessos da literatura brasileira e mundial, musicais originais brasileiros e shows com personagens conhecidos da TV e da internet.

