Alper lança sua plataforma B2C de contratação 100% online dos seguros

O cliente poderá cotar seguros para viagens, celulares, pet, bike e vida e realizar a contratação de forma segura e sem a interferência humana, tudo em um único lugar. A Alper Corretora de Seguros lança nesta quinta-feira (1/02) para o consumidor final o acesso à plataforma de contratação de seguros ‘VC+Seguro’. Através do site, os interessados em contratar seguros para viagens, celulares, pet, bike e vida poderão fazer a contratação do seguro de forma 100% digital, sem necessidade de intervenção humana, garantindo a autonomia e praticidade de ter tudo em um único ambiente digital. A empresa destaca que a nova versão não impacta a gestão de quem já utiliza o aplicativo e site ‘VC+Seguro’, porém até então, restrito ao B2B. A plataforma, híbrida, que já possui um app na versão B2B e logo disponibilizará para o público geral, entrega de forma eficiente a contratação de seguros pessoais.

Para Paulo Grillo, head do projeto ‘VC+Seguro’, trata-se de uma oportunidade nova no mercado onde a Alper é a primeira corretora a ter uma ferramenta de cotação online com precificação 100% dedicada ao consumidor de forma descomplicada. “Dentro do site, o interessado tem acesso a todos os detalhes dos planos com lembretes sobre renovação e informações de novos produtos. Pensamos o ambiente de forma intuitiva, um lugar onde o contratante não seja jogado de um site para outro comprometendo sua segurança”, destaca. E sempre dentro do ambiente Alper.

Como característica exclusiva, a Alper negocia benefícios e melhores valores com as seguradoras garantindo que os pacotes de serviços ofertados tenham descontos mais atraentes. Grillo explica que dentro da plataforma, uma vez preenchidos seus dados, todos os planos cotados irão respeitar os dados inseridos e calcular sem surpresas. Outro ponto positivo é o pagamento que pode ser parcelado no débito em conta ou cartão de crédito.

A Diretora de Digital da Alper, Gabriela Rosati, destaca que o próximo passo do ‘VC+Seguro’ é seguir ampliando a gama de seguros oferecidos, assim como outros serviços não relacionados à seguros como assistência jurídica, telemedicina, entre outros. “Tudo isso, fruto do trabalho desenvolvido através do nosso programa de aceleração de startups o AlperTech Startups, e das demais iniciativas de inovação aberta da Cia.” Está previsto também o app para o público geral, onde o cliente terá também controle total das apólices sendo possível contratar, gerenciar e renovar, tudo na palma da mão.

Em novembro, o ‘VC+Seguro’ em sua versão B2B foi uma das quatro finalistas do prêmio The World’s Digital Insurance Awards 2023 na categoria Insurer Innovation. A Alper foi a única empresa da América Latina a concorrer ao prêmio que reconhece o case agregando valor para todas as partes da cadeia de seguros. O ‘VC+Seguro’ é uma criação da Alper Seguros, uma consultoria especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios e muito mais. Atuando há 13 anos em todo país e em diversos segmentos, a Alper é reconhecida por oferecer soluções inovadoras e sustentáveis, construindo relações de confiança de longo prazo com clientes.

Sobre a Alper Seguros – Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 850 funcionários e 14 escritórios pelo país, ao todo são 16 empresas adquiridas sob a atual gestão.