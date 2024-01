Bradesco Seguros reforça papel do Engenheiro Ambiental no agronegócio e destaca coberturas de suporte

No dia dedicado à profissão, a seguradora divulga investimentos em coberturas e serviços para equipamentos agrícolas que podem auxiliá-lo no manejo sustentável – Incentivar a adoção de tecnologias no campo pode ajudar a otimizar o uso de recursos naturais e reduzir o desperdício ambiental. No Dia do Engenheiro Ambiental, comemorado em 31 de janeiro, a Bradesco Seguros traz investimentos em coberturas e serviços aprimorados que podem ajudar o profissional em projetos de engenharia buscando torná-los mais sustentáveis.

“O manejo adequado de resíduos agrícolas e efluentes é uma preocupação ambiental significativa. O engenheiro ambiental pode trabalhar com sistemas e tecnologias para lidar com resíduos de colheita, resíduos de processamento e efluentes de maneira ambientalmente sustentável. Um papel que vem crescendo cada vez mais em níveis de importância dentro das áreas de atuação dessa profissão”, destaca Raquel Cerqueira, superintendente executiva da companhia.

Entretanto, falar de sustentabilidade é também falar de inovações. A tecnologia tem uma função essencial para manter práticas agrícolas mais sustentáveis, os sistemas podem otimizar o uso de insumos e garantir um monitoramento ambiental mais assertivo. Por isso, garantir a qualidade dos equipamentos agrícolas também é uma estratégia para que o engenheiro ambiental possa garantir técnicas mais sustentáveis de produção no campo. Pensando nisso, a Bradesco Seguros vem investindo cada vez mais no seu produto para equipamentos agrícolas, os clientes contam com uma nova cobertura acessória que inclui proteção contra incêndio, raio e explosão na cobertura básica para todos os tipos de equipamentos.

Além disso, o produto oferece cobertura específica para amparar o Roubo/Furto Qualificado do equipamento segurado. A cláusula de Furto Simples também pode ser inclusa, proporcionando amparo a danos causados a terceiros pelo equipamento segurado, através da contratação da cobertura acessória de RC Equipamentos. Os clientes também têm a opção de incluir a cobertura para perda de pagamento de aluguel. Essa cobertura ampara o prejuízo decorrente da perda financeira do equipamento sinistrado ou do valor a ser pago pelo aluguel de outro equipamento para suprir a ausência.

“A Bradesco Seguros enfatiza o compromisso com a sustentabilidade, realizando pesquisas de aprimoramento contínuas para adequar as práticas do produto às melhores práticas de mercado e às necessidades dos clientes. Destaco a especialização de nossa equipe no agronegócio, a maior proximidade com fabricantes e corretores do segmento, bem como investimentos em tecnologias essenciais para acompanhar o avanço tecnológico e as demandas observadas no campo”, conclui Raquel.

A colaboração entre engenheiros ambientais e profissionais do agronegócio é fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável da agricultura, integrando eficiência operacional com a preservação ambiental.

